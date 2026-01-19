newspaper
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 22:55

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στη in.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Με κρύο έφτασαν στην Αθήνα, με κρύο αποχώρησαν. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι επιστρέφουν στα μπλόκα χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα τους και καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων υπό το βάρος του πολυήμερο και εξαντλητικού αγώνα που έχουν δώσει.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, τονίζουν ότι η κυβέρνηση καλύφθηκε πίσω «από γνωστές δικαιολογίες» περί δημοσιονομικών συνθηκών, ενώ θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους για να ενημερώσουν  τους συναδέλφους τους

Η κυβέρνηση πιστή στο δόγμα «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» κατέληξε πως συζητάει «μόνο τεχνικά ζητήματα» αναπαράγοντας μονότονα την καραμέλα πως «οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Απέναντι σε έναν πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, τη συρρίκνωση του εισοδήματος, την ανασφάλεια, το Μαξίμου αρνείται πεισματικά να υποχωρήσει και ο πρωθυπουργός επιμένει στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο του «μαστίγιου και καρότου», των ανοικτών και κλειστών θυρών, του διαλόγου και των μονολόγων.

Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο το in συνομίλησε με τους ανθρώπους που σήκωσαν στις πλάτες τους επί σχεδόν 50 ημέρες μια άνιση μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση αποφασισμένη για όλα.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Το επίκεντρο μεταφέρεται από την πρωτεύουσα στην περιφέρεια εκεί που θα κληθούν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

«Είμαστε κουρασμένοι και η απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ή όχι είναι μεγάλη. Το κλίμα ανάμεσα στους κόλπους αγροτών και κτηνοτρόφων θα έχει φανεί μέχρι την Τρίτη», δήλωσε στη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο Κυριάκος Κυριαζής από τους επικεφαλής του μπλόκου του Κάστρου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συνάντηση αλλά κατέβηκε στην Αθήνα μαζί με άλλους αγρότες, συνοδεύοντας τα 31 μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, είπε στο in πως κάθε μπλόκο θα συσκεφθεί μόνο του και έπειτα όλα μαζί συλλογικά.

Η συνεδρίαση του μπλόκου της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα (στις 18.00) της Τρίτης και σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή είναι ακόμα ρευστό αν τα μπλόκα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με τη μορφή που έχουμε δει.

Όπως περιέγραψε ο κ. Αλειφτήρας: «Επιστρέφουμε στα μπλόκα και όλοι μαζί αποφασίζουμε. Ως εδώ που φτάσαμε κάναμε έναν αγώνα πάρα πολύ δυνατό. Και να πω ότι τα μπλόκα δεν είναι η μόνη μορφή δράσης του αγροτικού κινήματος. Τα οφέλη της δράσης μας αυτές τις 50 μέρες μπορεί να κεφαλαιοποιηθούν και αργότερα».

Ο ίδιος δεν έδειξε ικανοποιημένος από τη συνάντηση στο Μαξίμου. «Κάποιες λίγες εξειδικεύσεις μας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας μας πως χρήματα δεν υπάρχουν».

«Ξεκινάμε να ενημερώνουμε τα μπλόκα»

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας είπε μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο ότι: «καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες. Υπάρχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει με κάποιες, βέβαια, μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε».

Ο Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας που συμμετείχε στη σύσκεψη δήλωσε στο in: «Δεν ήταν μια συζήτηση που μας ικανοποίησε. Δεν ακούσαμε τίποτα νέο. Ξεκινάμε να ενημερώνουμε τα μπλόκα μας. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Πρωθυπουργός… συγκεκριμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης την χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα, ειλικρινής» και «σχετικά ανοργάνωτη (καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι)».

Επανέλαβε πως «οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε».

Στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», ο πρωθυπουργός αφού τόνισε πως «δεν είναι αφελής» είπε πως  «ξέρει ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν» χωρίς καμία διάθεση αυτοκριτικής για τη στάση που κράτησε η κυβέρνησή του και το «λάδι στη φωτιά» που έριχνε συνεχώς δυναμιτίζοντας τον διάλογο.

Σε ερώτηση τι πιστεύει ότι θα αποφασίσουν τώρα οι αγρότες στα μπλόκα, δεν έκρυψε την αγωνία του: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν συζητήσεις αύριο. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να μένουν στα μπλόκα. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου.

Συζητούν μόνο «τεχνικά ζητήματα»

Για «παραγωγική συνάντηση» έκανε λόγο λίγο νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο», «τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα που η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει», σημείωσε ο υπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα μπορούν να συμμετέχουν στις τεχνικές επιτροπές που θα εξετάσουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

«Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική», είπε για την πιθανότητα συνέχειας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, όπως είχε προαναγγελθεί.

Όλα όσα έγιναν στη συνάντηση αγροτών και Μητσοτάκη

