Μήνυση κατ΄ αγνώστων για τους βανδαλισμούς των τρακτέρ τους στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Νίκαιας, κατέθεσαν σήμερα οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.

Στις 14 Ιανουαρίου οι αγρότες στο μπλόκο στη Νίκαια διαπίστωσαν ότι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» στα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήραν μέρος στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί μια ημέρα νωρίτερα στο Μαξίμου, ενώ ξεφούσκωσαν και τα λάστιχα των γεωργικών μηχανημάτων.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε απερίφραστα την όλη ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου ενώ αγρότες του μπλόκου, ήδη καθαρίζουν τις μπογιές από τα τρακτέρ.

Τι δήλωσαν οι αγρότες που κατέθεσαν τη μήνυση

Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό είχε καταδίκασε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ανακοίνωσε πως το κόστος των επισκευών θα καλυφθεί συλλογικά: «Ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές και θα πάρουν τα τρακτέρ όπως τα είχαν φέρει στο μπλόκο της Νίκαιας».

​Ο κ. Μαρούδας είχε αποδώσει το περιστατικό σε προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς το ως προβοκάτσια.

​«Το βασικό είναι όμως ότι μέσα από αυτό το σκηνικό, από αυτό το γεγονός, επιχειρείται -είναι μια προβοκάτσια, το καταγγέλλουμε δηλαδή- ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο στης Νίκαια. Να υπάρξει εκφοβισμός… να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος» είχε πει χαρακτηριστικά.