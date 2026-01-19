newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Μπλόκο της Νίκαιας: Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 12:37

Μπλόκο της Νίκαιας: Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους

Τι δήλωσαν οι αγρότες

Μήνυση κατ΄ αγνώστων για τους βανδαλισμούς των τρακτέρ τους  στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Νίκαιας, κατέθεσαν σήμερα οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.

Στις 14 Ιανουαρίου οι αγρότες στο μπλόκο στη Νίκαια διαπίστωσαν ότι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» στα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήραν μέρος στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί μια ημέρα νωρίτερα  στο Μαξίμου, ενώ ξεφούσκωσαν και τα λάστιχα των γεωργικών μηχανημάτων.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε απερίφραστα την όλη ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου ενώ αγρότες του μπλόκου, ήδη καθαρίζουν τις μπογιές από τα τρακτέρ.

Τι δήλωσαν οι αγρότες που κατέθεσαν τη μήνυση

Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό είχε καταδίκασε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ανακοίνωσε πως το κόστος των επισκευών θα καλυφθεί συλλογικά: «Ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές και θα πάρουν τα τρακτέρ όπως τα είχαν φέρει στο μπλόκο της Νίκαιας».

​Ο κ. Μαρούδας είχε αποδώσει το περιστατικό σε προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς το ως προβοκάτσια.

​«Το βασικό είναι όμως ότι μέσα από αυτό το σκηνικό, από αυτό το γεγονός, επιχειρείται -είναι μια προβοκάτσια, το καταγγέλλουμε δηλαδή- ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο στης Νίκαια. Να υπάρξει εκφοβισμός… να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος» είχε πει χαρακτηριστικά.

Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο Μαξίμου για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – Τα αιτήματα, τι λέει η κυβέρνηση, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26

Στο Μαξίμου για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – Τα αιτήματα, τι λέει η κυβέρνηση, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
ΠΑΣΟΚ 19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
