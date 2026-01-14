newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρ. Μαρούδας, μίλησε για προβοκάτσια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Spotlight

Νωρίς το πρωί οι αγρότες στο μπλόκο στη Νίκαια διαπίστωσαν ότι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» στα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήραν μέρος στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου ενώ ξεφούσκωσαν και τα λάστιχα των γεωργικών μηχανημάτων.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε απερίφραστα την όλη ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου ενώ αγρότες του μπλόκου, ήδη καθαρίζουν τις μπογιές από τα τρακτέρ.

​Το περιστατικό καταδίκασε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ανακοίνωσε πως το κόστος των επισκευών θα καλυφθεί συλλογικά: «Ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές και θα πάρουν τα τρακτέρ όπως τα είχαν φέρει στο μπλόκο της Νίκαιας».

​«Προβοκάτσια για να σπάσει το μπλόκο στη Νίκαια»

​Ο κ. Μαρούδας απέδωσε το περιστατικό σε προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς το ως προβοκάτσια.

​«Το βασικό είναι όμως ότι μέσα από αυτό το σκηνικό, από αυτό το γεγονός, επιχειρείται -είναι μια προβοκάτσια, το καταγγέλλουμε δηλαδή- ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο στης Νίκαια. Να υπάρξει εκφοβισμός… να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος» τόνισε χαρακτηριστικά.


Σε δηλώσεις του στο Open, ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι τα μέλη του μπλόκου θα φροντίσουν να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα τις ζημιές για να μην υπάρξουν παρερμηνείες και αποπροσανατολισμός.

Παράλληλα προκειμένου να βρεθούν οι δράστες που προσπαθούν να ρίξουν «λάσπη» όπως αναφέρουν στον συνεχιζόμενο αγώνα τους, οι αγρότες του μπλόκου έχουν ζητήσει το υλικό από τις κάμερες του αυτοκινητόδρομου.

Δήλωση από Π. Μαρινάκη

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Παραμένουν «buy» για τις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι

UBS: Παραμένουν «buy» για τις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;
Αγροτικές Κινητοποιήσεις 14.01.26

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη μοιραία φωτιά
Τραγωδία στην Ελβετία 14.01.26

Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, η Cyane έκανε ό,τι της ζήτησαν οι εργοδότες της - Δεν φέρει ευθύνη», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η οικογένεια της 24χρονης που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως
Παρά τις κορώνες 14.01.26

Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως

Ο Λευκός Οίκος εκβιάζει την Τεχεράνη με αφορμή τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν ισχυρές φωνές που θέλουν να αποσοβήσουν έναν νέο πόλεμο με το Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»
Πολιτική 14.01.26

Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»

Για τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα το χάος που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης πριν λίγες ημέρες εξαιτίας της κατάρρευσης του FIR Αθηνών ήταν ένα περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βουλγαρία: Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών – Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια
Οι τελευταίες εξελίξεις 14.01.26

Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βουλγαρία - Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια

Μετά την απόρριψη της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης από τον δεύτερο μεγαλύτερο πολιτικό σχηματισμό του κοινοβουλίου στη Βουλγαρία, οι εκλογές είναι ολοένα και πιο κοντά

Σύνταξη
Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης
Διεθνής σχέσεις 14.01.26

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης

Ο Πρέσβης της Κίνας προσκάλεσε τον Δήμαρχο Σπάρτης να συμμετάσχει η Σπάρτη στις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, απευθύνοντάς του πρόκληση να επισκεφτεί το Πεκίνο

Σύνταξη
Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»

Ο Mάικλ Κάρικ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στο σύλλογο.

Σύνταξη
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο