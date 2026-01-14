Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Νωρίς το πρωί οι αγρότες στο μπλόκο στη Νίκαια διαπίστωσαν ότι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» στα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήραν μέρος στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου ενώ ξεφούσκωσαν και τα λάστιχα των γεωργικών μηχανημάτων.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε απερίφραστα την όλη ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου ενώ αγρότες του μπλόκου, ήδη καθαρίζουν τις μπογιές από τα τρακτέρ.

​Το περιστατικό καταδίκασε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος ανακοίνωσε πως το κόστος των επισκευών θα καλυφθεί συλλογικά: «Ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές και θα πάρουν τα τρακτέρ όπως τα είχαν φέρει στο μπλόκο της Νίκαιας».

​«Προβοκάτσια για να σπάσει το μπλόκο στη Νίκαια»

​Ο κ. Μαρούδας απέδωσε το περιστατικό σε προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς το ως προβοκάτσια.

​«Το βασικό είναι όμως ότι μέσα από αυτό το σκηνικό, από αυτό το γεγονός, επιχειρείται -είναι μια προβοκάτσια, το καταγγέλλουμε δηλαδή- ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο στης Νίκαια. Να υπάρξει εκφοβισμός… να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος» τόνισε χαρακτηριστικά.



Σε δηλώσεις του στο Open, ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι τα μέλη του μπλόκου θα φροντίσουν να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα τις ζημιές για να μην υπάρξουν παρερμηνείες και αποπροσανατολισμός.

Παράλληλα προκειμένου να βρεθούν οι δράστες που προσπαθούν να ρίξουν «λάσπη» όπως αναφέρουν στον συνεχιζόμενο αγώνα τους, οι αγρότες του μπλόκου έχουν ζητήσει το υλικό από τις κάμερες του αυτοκινητόδρομου.

Δήλωση από Π. Μαρινάκη

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», είπε.