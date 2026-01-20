Να μείνουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, στη σημερινή τους σύσκεψη.

«Θα μείνουμε στον δρόμο για να διατυμπανίσουμε πως το πρόβλημά μας δεν λύθηκε»

«Τα τρακτέρ θα μείνουν σε θέσεις μάχης με ανοιχτούς πάντα τους δρόμους γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα και μας λένε να μην τα παρατήσουμε, να μην κάνουμε πίσω», είπε μετά τη σύσκεψη ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταρισμού Κυμίνων-Μαλγάρων.

«Θα μείνουμε και θα διατυμπανίζουμε πως αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή που είναι το ρύζι δεν πρόκειται να φύγουμε», επισήμανε και πρόσθεσε πως ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πού να πάει και είναι αγανακτισμένος από όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή συνάντηση.

Σε Πράσινα Φανάρια, Δερβένι και Μικροθήβες

Στο μεταξύ, αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο που είχαν στήσει στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης κι αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού που οδηγεί προς Περαία και αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας (…)» δήλωσε (thestival.gr) το μέλος της επιτροπής του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών, Δημήτρης Τσιλιάς.

Νωρίτερα άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν με τα τρακτέρ τους και οι αγρότες από το Δερβένι οι οποίοι ωστόσο έδωσαν το απόγευμα ραντεβού με τους συναδέλφους τους στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες της Μαγνησίας αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών, εξετάζοντας πλέον διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων.

Στη Λάρισα

Σήμερα Τρίτη σε όλα τα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, στις οποίες θα γίνει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό και θα ληφθούν αποφάσεις.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, είπε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, πως κάθε μπλόκο θα συσκεφθεί μόνο του και έπειτα όλα μαζί συλλογικά.

Η συνεδρίαση του μπλόκου της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης και σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή είναι ακόμα ρευστό αν τα μπλόκα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με τη μορφή που έχουμε δει.