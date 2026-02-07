Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Σαφή και τεκμηριωμένη θέση υπέρ του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), μέσα από πρόσφατη επιστημονική της έκθεση για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προκαλώντας παράλληλα την έντονη αντίδραση του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος κάνει λόγο για «ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη κυβέρνηση».
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου. Η EFSA επισημαίνει ότι χωρίς οργανωμένο εμβολιασμό, η αντιμετώπιση της επιδημίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εκτεταμένης διασποράς.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εθνικό εμβολιασμό, ο οποίος, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, μειώνει σημαντικά τόσο τον αριθμό των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων όσο και τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, σε σύγκριση με πιο περιορισμένες στρατηγικές. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων επιδημιών, η EFSA αφήνει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο πανεθνικής εκστρατείας εμβολιασμού.
Παράλληλα, η Αρχή υπογραμμίζει ότι οι συχνές μετακινήσεις ζώων και οι επαναλαμβανόμενες εστίες κρουσμάτων καθιστούν αναγκαία τη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων, με τον εμβολιασμό να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής.
«Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση»
Τα συμπεράσματα της EFSA προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Κόκκαλη ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει ότι η έκθεση «εκθέτει ανεπανόρθωτα την ελληνική κυβέρνηση», καθώς αποδεικνύει πως υπήρχε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, η οποία δεν εφαρμόστηκε έγκαιρα.
«Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι και υποστηρίζουν πως ο εμβολιασμός είναι το βασικό όπλο κατά της νόσου. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέλεξε καθυστερήσεις και αποσπασματικά μέτρα, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κόκκαλης υποστηρίζει επίσης ότι η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου πρόληψης και εμβολιασμού οδήγησε σε σοβαρές απώλειες για τον πρωτογενή τομέα και μετέφερε το κόστος της αποτυχίας στους παραγωγούς. Καλεί δε, έστω και τώρα την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες «για να σώσει ότι μπορεί να σωθεί στην ελληνική κτηνοτροφία».
