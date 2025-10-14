720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

720 αιγοπρόβατα από δύο κορυφαίες ελληνικές φυλές προβάτων, της περιζήτης χιώτικης φυλής και της σπάνιας φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), θανατώνονται αύριο Τρίτη 14/10, λόγω της εισόδου του ιού της ευλογιάς σε μονάδες Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (φορέας εποπτευομένος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ο λόγος για το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα, ένα από τα 11 Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Βιδάκη, Αντιπροέδρο Α’ του οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τα θετικά δείγματα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα Χίου και Πελαγονίας (Φλωρίνης), τα οποία εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, κοινοποιήθηκαν από την κτηνιατρική υπηρεσία της Πέλλας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, την περασμένη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, 60 πρόβατα πέθαναν μέσα στους στάβλους της τεράστιας έκτασης του Ινστιτούτου. «Η θανάτωση των προβάτων της Χίου και της Πελαγονίας είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ομως, επειδή όπως μας είπαν, έπρεπε να ολοκληρωθεί η εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα ταφούν τα πρόβατα, η θανάτωση ορίστηκε τελικά για αύριο Τρίτη, 14/10. Θα θανατωθούν 720 πρόβατα από τις φυλές Χίου και Φλωρίνης».

Περιζήτητες και σπάνιες φυλές

Σημειώνεται πως το πρόβατο Χίου θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες φυλές για την αναβάθμιση των ποιμνίων, με τα χιώτικα πρόβατα αναπαραγωγής να πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές. Πρόκειται για την πιο γνωστή ελληνική φυλή προβάτων στο εξωτερικό και το τρίτο καλύτερο πρόβατο παγκοσμίως. Θεωρείται μια από τις πιο παραγωγικές φυλές παγκοσμίως, ενώ είναι γνωστή για την αναπαραγωγική της ικανότητα και τη μεγάλη γαλακτοπραγωγική της ικανότητα.

Οσον αφορά τα πρόβατα Πελαγονίας (Φλωρίνης), πρόκειται για σπάνια φυλή, με το γενετικό τους υλικό να θεωρείται πολύτιμο. Το πρόβατο Φλωρίνης ή Πελαγονίας, πήρε και τα δύο ονόματά του από την ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, γύρω από την Φλώρινα ή και βορειότερα, όπου εκτρέφονται παραδοσιακά αυτά τα πρόβατα εδώ και πολλά χρόνια. Η φυλή διασώθηκε λόγω των ποιμνίων που δημιουργήθηκαν το 1968 στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών και το 1970 στο Σταθμό Γεωργικής Ερευνας Κοίλων Κοζάνης. Εξαιτίας της διατήρησης της φυλής για πολλά χρόνια σε κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα, τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις της φυλής έχουν μελετηθεί καλά.

Πώς πέρασε η ευλογιά την πόρτα του Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, η μετάδοση έγινε από φάρμα που είχε κρούσματα ευλογιάς προβάτων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Ινστιτούτου στην Πέλλα. «Παρότι ήμασταν σε επιφυλακή και οι εργαζόμενοι του Ιντιστούτου παρέδιδαν το γάλα των προβάτων στην πύλη του Ινστιτούτου, ενώ και όλα τα οχήματα περνούσαν από τάφρο απολύμανσης στην είσοδο του Ινστιτούτου, τελικά τα πρόβατα κόλλησαν την ευλογιά» εξηγεί ο κ. Βιδάκης.

Κατά τον ίδιο, η εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του ιού που τον κάνει να μεταδίδεται ακόμα και με τρόπους που δεν ελέγχονται, όπως η σκόνη και ο αέρας, είναι αυτή που οδήγησε σε αυτή τη θλιβερή εξέλιξη.

«Δεν τίθεται ζήτημα μη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας» υπογραμμίζει ο κ. Βιδάκης.

Αθωράκιστο το Ινστιτούτο- Μεγάλο πλήγμα η απώλεια των προβάτων Φλωρίνης

Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι, έχουν άλλη άποψη. H Βασιλική Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν θεωρεί πως η είσοδος της ευλογιάς των προβάτων σε ερευνητικό ινστιτούτο με αποστολή ανάμεσα σε άλλα, να διαφυλάσσει και να ερευνά σπάνιες και περιζητήτες ελληνικές φυλές προβάτων είναι κάτι τυχαίο η μοιραίο να συμβεί επειδή ο ιός είναι επιθετικός και «επελαύνει» στη χώρα μας.

H ίδια θέτει μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς: «Όταν ο ιός μπαίνει σε ένα ινστιτούτο με ζώα υψηλής γενετικής και οικονομικής αξίας, το οποίο ινστιτούτο οφείλει να τηρεί πρώτο από όλους τα αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας, με προσωπικό το οποίο υποτίθεται πως είναι όλοι γνώστες των μέτρων πρόληψης και εξάπλωσης του ιού, τί περιμένουμε μετά να συμβεί στον απλό κτηνοτρόφο και στον οποιοδήποτε στάβλο της περιφέρειας; Ειναι δυνατόν να μπαίνει η ευλογιά των προβάτων σε μονάδα γενετικής βελτίωσης προβάτων; Εχουν άδικο μετά οι κτηνοτρόφοι να ζητούν εμβολιασμό; Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνει η Πολιτεία στους κτηνοτρόφους;».

Η κ. Ζαφειροπούλου κάνει λόγο για μια θλιβερή και ανησυχητική εξέλιξη: «Υπάρχει ευθύνη για την απώλεια αυτών των πολύτιμων ζώων και ειδικά των προβάτων της σπάνιας φυλής Φλωρίνης».

Το προβληματικό γεγονός της μετάδοσης της ευλογιάς των προβάτων σε έναν φορέα εποπτευόμενο από την Πολιτεία, γίνεται ακόμα χειρότερο κατά την κ. Ζαφειροπούλου και από την καθυστερημένη θανάτωση των ζώων.

«Το πρωτόκολλο της εκρίζωσης του ιού ορίζει πως η θανάτωση των ζώων πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την εύρεση του κρούσματος. Στην περίπτωση του Ινστιτούτου θα ξεπεράσουμε την εβδομάδα για τη θανάτωση των ζώων» καταλήγει η κ. Ζαφειροπούλου.