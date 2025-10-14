newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

720 αιγοπρόβατα από δύο κορυφαίες ελληνικές φυλές προβάτων, της περιζήτης χιώτικης φυλής και της σπάνιας φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), θανατώνονται αύριο Τρίτη 14/10, λόγω της εισόδου του ιού της ευλογιάς σε μονάδες Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (φορέας εποπτευομένος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ο λόγος για το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα, ένα από τα 11 Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Βιδάκη, Αντιπροέδρο Α’ του οργανισμού  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τα θετικά δείγματα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα Χίου και Πελαγονίας (Φλωρίνης), τα οποία εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, κοινοποιήθηκαν από την κτηνιατρική υπηρεσία της Πέλλας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, την περασμένη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, 60 πρόβατα πέθαναν μέσα στους στάβλους της τεράστιας έκτασης του Ινστιτούτου. «Η θανάτωση των προβάτων της Χίου και της Πελαγονίας είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από  τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ομως, επειδή όπως μας είπαν, έπρεπε να ολοκληρωθεί η εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα ταφούν τα πρόβατα, η θανάτωση ορίστηκε τελικά για αύριο Τρίτη, 14/10. Θα θανατωθούν 720 πρόβατα από τις φυλές Χίου και Φλωρίνης».

Περιζήτητες και σπάνιες φυλές

Σημειώνεται πως το πρόβατο Χίου θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες φυλές για την αναβάθμιση των ποιμνίων, με τα χιώτικα πρόβατα αναπαραγωγής να πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές. Πρόκειται για την πιο γνωστή ελληνική φυλή προβάτων στο εξωτερικό και το τρίτο καλύτερο πρόβατο παγκοσμίως. Θεωρείται μια από τις πιο παραγωγικές φυλές παγκοσμίως, ενώ είναι γνωστή  για την αναπαραγωγική της ικανότητα και τη μεγάλη γαλακτοπραγωγική της ικανότητα.

Πρόβατο της περιζητήτης φυλής των χιώτικων προβάτων | credit: Φάρμα Παφυλίδα- Πολίτης Χίου

Οσον αφορά τα πρόβατα Πελαγονίας (Φλωρίνης), πρόκειται για σπάνια φυλή, με το γενετικό τους υλικό να θεωρείται πολύτιμο.  Το πρόβατο Φλωρίνης ή Πελαγονίας, πήρε και τα δύο ονόματά του από την ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, γύρω από την Φλώρινα ή και βορειότερα, όπου εκτρέφονται παραδοσιακά αυτά τα πρόβατα εδώ και πολλά χρόνια.  Η φυλή διασώθηκε λόγω των ποιμνίων που δημιουργήθηκαν το 1968 στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών και το 1970 στο Σταθμό Γεωργικής Ερευνας Κοίλων Κοζάνης.  Εξαιτίας της διατήρησης της φυλής για πολλά χρόνια σε κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα, τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις της φυλής έχουν μελετηθεί καλά.

Πώς πέρασε η ευλογιά την πόρτα του Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, η μετάδοση έγινε από φάρμα που είχε κρούσματα ευλογιάς προβάτων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Ινστιτούτου στην Πέλλα. «Παρότι ήμασταν σε επιφυλακή και οι εργαζόμενοι του Ιντιστούτου παρέδιδαν το γάλα των προβάτων στην πύλη του Ινστιτούτου, ενώ και όλα τα οχήματα περνούσαν από τάφρο απολύμανσης στην είσοδο του Ινστιτούτου, τελικά τα πρόβατα κόλλησαν την ευλογιά» εξηγεί ο κ. Βιδάκης.

Κατά τον ίδιο, η εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του ιού που τον κάνει να μεταδίδεται ακόμα και με τρόπους που δεν ελέγχονται, όπως η σκόνη και ο αέρας, είναι αυτή που οδήγησε σε αυτή τη θλιβερή εξέλιξη.

Πρόβατα της σπάνιας φυλής Φλωρίνης (Πελαγονίας) | φωτογραφία: Ενωση Φυλής Φλώρινας

«Δεν τίθεται ζήτημα μη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας» υπογραμμίζει ο κ. Βιδάκης.

Αθωράκιστο το Ινστιτούτο- Μεγάλο πλήγμα η απώλεια των προβάτων Φλωρίνης

Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι, έχουν άλλη άποψη. H Βασιλική Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν θεωρεί πως η είσοδος της ευλογιάς των προβάτων σε ερευνητικό ινστιτούτο με αποστολή ανάμεσα σε άλλα, να διαφυλάσσει και να ερευνά σπάνιες και περιζητήτες ελληνικές φυλές προβάτων είναι κάτι τυχαίο η μοιραίο να συμβεί επειδή ο ιός είναι επιθετικός και «επελαύνει» στη χώρα μας.

H ίδια θέτει μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς: «Όταν ο ιός μπαίνει σε ένα ινστιτούτο με ζώα υψηλής γενετικής και οικονομικής αξίας, το οποίο ινστιτούτο οφείλει να τηρεί πρώτο από όλους τα αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας, με προσωπικό το οποίο υποτίθεται πως είναι όλοι γνώστες των μέτρων πρόληψης και εξάπλωσης του ιού, τί περιμένουμε μετά να συμβεί στον απλό κτηνοτρόφο και στον οποιοδήποτε στάβλο της περιφέρειας; Ειναι δυνατόν να μπαίνει η ευλογιά των προβάτων σε μονάδα γενετικής βελτίωσης προβάτων; Εχουν άδικο μετά οι κτηνοτρόφοι να ζητούν εμβολιασμό; Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνει η Πολιτεία στους κτηνοτρόφους;».

Η κ. Ζαφειροπούλου κάνει λόγο για μια θλιβερή και ανησυχητική εξέλιξη: «Υπάρχει ευθύνη για την απώλεια αυτών των πολύτιμων ζώων και ειδικά των προβάτων της σπάνιας φυλής Φλωρίνης».

Το προβληματικό γεγονός της μετάδοσης της ευλογιάς των προβάτων σε έναν φορέα εποπτευόμενο από την Πολιτεία, γίνεται ακόμα χειρότερο κατά την κ. Ζαφειροπούλου και από την καθυστερημένη θανάτωση των ζώων.

«Το πρωτόκολλο της εκρίζωσης του ιού ορίζει πως η θανάτωση των ζώων πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την εύρεση του κρούσματος. Στην περίπτωση του Ινστιτούτου θα ξεπεράσουμε την εβδομάδα για τη θανάτωση των ζώων» καταλήγει η κ. Ζαφειροπούλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο