Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Ήπειρο

Τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς προβάτων στην Ήπειρο, στη Βαλανιδοράχη του δήμου Πάργας, γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του ιού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλης εστίας στην περιοχή.

Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους και ιχνηλατήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή θετικό περιστατικό σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται, μεταξύ των οποίων απαγόρευση μετακινήσεων ζώων από και προς την πληγείσα ζώνη, αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνεχής επιτήρηση της περιοχής.

Όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Καρχιμάνης:

«Θετικό επιβεβαιώθηκε το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην περιοχή της Βαλανιδοράχης του Δήμου Πάργας, σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία . Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό της ζωονόσου.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το σημείο όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, καθώς και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία , δεν έχει βρεθεί άλλο ύποπτο ή θετικό περιστατικό.

Το θετικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι, με βάση την έως τώρα εικόνα, το κρούσμα φαίνεται να περιορίζεται στο συγκεκριμένο κοπάδι, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως δεν υπάρχει, ευρύτερη διασπορά στην περιοχή.Το κοπάδι αυτό έχει 40 ζώα . Είναι απομονωμένο στην Περιοχή ψάχνει η Υπηρεσία πως μπορεί να συνέβη».