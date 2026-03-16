Ευλογιά προβάτων: Αγώνας δρόμου για το Πάσχα – Το τεστ για τις σφαγές

Σε αγώνα δρόμου για να προλάβει τα κακώς κείμενα της περσινής εορταστικής περιόδου του Πάσχα, όπου τα κρούσματα με ευλογιά προβάτων εκτοξεύτηκαν, αφανίζοντας κοπάδια στην περιφέρεια, επιδίδεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερο από ενάμιση χρόνο, από τον Αύγουστο του 2024, όπου η ευλογιά προβάτων θερίζει, οδηγώντας τους κτηνοτρόφους της χώρας σε απόγνωση και έξοδο από την κτηνοτροφία, οι θανατώσεις ζώων μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 484.000.

«Πέρσι το Πάσχα, ήταν δυστυχώς μια περίοδος που οδήγησε σε έξαρση των κρουσμάτων. Η μεγάλη ζήτηση στην αγορά, οι πολλές μετακινήσεις ζώων για σφαγές και δυστυχώς η μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων οδήγησε σε μια έξαρση, η οποία διήρκεσε πολλούς μήνες και την οποία τώρα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να σταματήσουμε», επισήμανε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την πορεία της ευλογιάς προβάτων.

Μάλιστα, παρουσιάζοντας το σχέδιο δράσης για το επόμενο δίμηνο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σφαγές αιγοπροβάτων μόνο με έγκριση από την κτηνιατρική αρχή και Pcr σιέλου, σημείωσε ότι το «έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να σταματήσουμε την ευλογιά», προειδοποιώντας ότι «αν επαναληφθούν τα ίδια που έγινε πέρσι το Πάσχα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη νόσο και θα συνεχίσει να εξαπλώνεται με καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία».

«Μετά το Πάσχα του 2025 εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα», επισήμανε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, παρουσιάζοντας την επιδημιολογική πορεία της ζωονόσου.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.636 εκτροφές και 484.135 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 καταγράφονται 103 κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, στις Σέρρες, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα.

Την τελευταία εβδομάδα, ενώ από τις αρχές του 2026 έως τις 8 Μαρτίου έχουν εμφανιστεί 103 κρούσματα τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.

«Η επιδημιολογική εικόνα μπορεί να εμφανίζει μια εποχική ύφεση, όμως αυτό δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Αντίθετα, η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι αυξημένες μετακινήσεις ενόψει Πάσχα ανεβάζουν τον κίνδυνο διασποράς. Η αυστηρή βιοασφάλεια στις εκτροφές, η άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού και η πιστή εφαρμογή των περιορισμών είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να αποτραπεί νέα έξαρση», επισήμανε ο κ. Μπιλλίνης.

Το σχέδιο δράσης

Τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις προβλεπόμενες ζώνες εκτείνονται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες διατηρούνται έως τις 30 Ιουνίου 2026, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα, με κεντρικό μήνυμα τη μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές, απολυμάνσεις και ελέγχους.

Όπως υπογραμμίστηκε, στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη ισχύει καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ενώ οι μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με την προβλεπόμενη διαδικασία δειγματοληψίας σιέλου (pcr σάλιου).

Παράλληλα, ενισχύεται το δίκτυο εργαστηρίων με την προσθήκη του ΕΚΕΤΑ, ενεργοποιούνται σταθερά σημεία απολύμανσης σε κομβικές διαδρομές, προωθείται στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και καλύπτονται κρίσιμες λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

38.244 έλεγχοι και 75 συλλήψεις

Στο σκέλος των ελέγχων, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα από 14 Οκτωβρίου 2025 έως 11 Μαρτίου 2026.

Συνολικά έχουν διενεργηθεί 38.244 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 76 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 75 συλλήψεις.

Οι έλεγχοι εστιάζουν σε παράνομες μετακινήσεις ζώων, παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από μολυσμένες εκτροφές, παράνομη διαχείριση νεκρών ζώων, παράνομους εμβολιασμούς και λοιπές παραβάσεις, στο πλαίσιο σταθερού επιχειρησιακού συντονισμού ΥΠΑΑΤ, Περιφερειών και ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΟΤ