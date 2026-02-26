Αρβανίτης για υποκλοπές: Νέες αποκαλύψεις θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο το σκάνδαλο
Ο Κώστας Αρβανίτης, μετά τη σημερινή απόφαση στην υπόθεση Predator, σχολιάζει πως η Δικαιοσύνη «μίλησε ξεκάθαρα».
- Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
- Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
- Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
- ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων -του Ταλ Ντίλιαν, της Σάρα Χάμου, του Φέλιξ Μπίτζιου και του Γιάννη Λαβράνου- αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο Κώστας Αρβανίτης, μετά τη σημερινή απόφαση στην υπόθεση Predator, σχολιάζει πως η Δικαιοσύνη «μίλησε ξεκάθαρα: κοινή δράση, κοινός δόλος, κανένα ελαφρυντικό».
Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό
Τα ελληνικά δικαστήρια, «καταδίκασαν τους ιδιώτες δράστες, όμως οι ηθικοί αυτουργοί της εγκληματικής ενορχήστρωσης δεν λογοδότησαν ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης, επειδή η κυβέρνηση των τεράστιων σκανδάλων μετέτρεψε τη Βουλή σε θύλακα συγκάλυψης και ξέπλυνε το ύποπτο πολιτικό προσωπικό», σημειώνει.
Μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει πως «μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας για να ελεγχθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, είναι βέβαιο ότι νέες αποκαλύψεις θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τότε ο πρωθυπουργός και το πολιτικό του περιβάλλον θα καταλήξουν ακόμη πιο έκθετοι, ακόμη πιο διαπλεκόμενοι, ακόμη πιο διεφθαρμένοι».
Σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.
- Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
- Στα αζήτητα η Armani – Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;
- ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
- Λουτσέσκου: « Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών στην Ευρώπη»
- Βραζιλία: Στους 55 ανήλθαν οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις – 13 οι αγνοούμενοι
- Conference League: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» η ΑΕΚ (vid)
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση
- Europa League: Πρόκριση για Γκενκ (3-3) και Μπολόνια (1-0) – Αυτές είναι οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις