Αρβανίτης για υποκλοπές: Νέες αποκαλύψεις θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο το σκάνδαλο

Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων -του Ταλ Ντίλιαν, της Σάρα Χάμου, του Φέλιξ Μπίτζιου και του Γιάννη Λαβράνου- αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο Κώστας Αρβανίτης, μετά τη σημερινή απόφαση στην υπόθεση Predator, σχολιάζει πως η Δικαιοσύνη «μίλησε ξεκάθαρα: κοινή δράση, κοινός δόλος, κανένα ελαφρυντικό».

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό

Τα ελληνικά δικαστήρια, «καταδίκασαν τους ιδιώτες δράστες, όμως οι ηθικοί αυτουργοί της εγκληματικής ενορχήστρωσης δεν λογοδότησαν ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης, επειδή η κυβέρνηση των τεράστιων σκανδάλων μετέτρεψε τη Βουλή σε θύλακα συγκάλυψης και ξέπλυνε το ύποπτο πολιτικό προσωπικό», σημειώνει.

Μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει πως «μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας για να ελεγχθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, είναι βέβαιο ότι νέες αποκαλύψεις θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τότε ο πρωθυπουργός και το πολιτικό του περιβάλλον θα καταλήξουν ακόμη πιο έκθετοι, ακόμη πιο διαπλεκόμενοι, ακόμη πιο διεφθαρμένοι».

