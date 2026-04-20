Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Η κυβέρνηση της ΝΔ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην εξουσία, το 2019, μίλησε για τον «εξωτερικό» και τον «εσωτερικό» εχθρό. Σήμερα, επτά χρόνια μετά την εκλογή της, φαίνεται πως στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κι έναν ευρωπαϊκό θεσμό: αυτόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επί μέρες τώρα και μετά το σάλο που δημιούργησε η αποστολή των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και στις οποίες εμπλέκονται 20 άτομα (πρώην και νυν υπουργοί όπως και πρώην αλλά και νυν βουλευτές), η κυβέρνηση κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Λογικό, από τη στιγμή που οι δικογραφίες αφορούν πρόσωπα που ανήκουν στο δυναμικό της. Δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίζεις κατηγορίες ότι πληθώρα βουλευτών σου φαίνεται εμπλεκόμενη σ’ ένα τεράστιο σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.

Κυβέρνηση στο καναβάτσο

Εν προκειμένω ο θυμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και η δεξιά κυβέρνηση είναι θυμωμένη. Πάνω που είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στις δημοσκοπήσεις -με κάποιους να ονειρεύονται έως και αυτοδυναμία στις επόμενες κάλπες- εκμεταλλευόμενη την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι δικογραφίες την έριξαν και πάλι στο καναβάτσο.

Αντί να διαχειριστεί θεσμικά το θέμα, έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη θέση της. Πρώτον, άφησε την υπόθεση Λαζαρίδη να χρονίζει ελπίζοντας σε απεμπλοκή. Όχι μόνο δεν ξεθύμανε η ιστορία, αντιθέτως φούντωσε ακόμα περισσότερο με τα γνωστά αποτελέσματα. Επί σχεδόν δέκα μέρες η κυβέρνηση στήριζε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι το πρωί του Σαββάτου και το μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα απ΄την Ντόρα Μπακογιάννη.

Δεύτερον, έχει αφήσει ανεξέλεγκτο τον αντιπρόεδρο του κόμματος και υπουργό Υγείας που είναι γνωστός για τις αντιδράσεις του στα όρια του γραφικού, να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ειδικά εις βάρος της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου που έχει χειριστεί κάποιες απ’ τις επίμαχες δικογραφίες.

Στοχοποίηση της εισαγγελέως

Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για την άσκηση κριτικής, όπως έσπευσε να χαρακτηρίσει τις παρεμβάσεις του ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σάββατο. Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε αφενός με κανονική στοχοποίηση της εισαγγελέως, αφετέρου με μια σειρά από δηλώσεις εντυπώσεων που ουδεμία ουσία έχουν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παρά μόνο στο παραζαλισμένο απ’ τα κυβερνητικά σκάνδαλα, πιστό κοινό του υπουργού – και της ΝΔ.

Ας συνοψίσουμε λίγο τις δηλώσεις που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες ο υπουργός Υγείας. Από τη μια αμφισβητεί όλη την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν για παράδειγμα λέει πως «οι δικογραφίες… δεν έχουν ποινικά ζητήματα» ή όταν εμμέσως πλην σαφώς… απειλεί ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει τον συγκεκριμένο θεσμό. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήθηκε από ένα νόμο και από ένα νόμο θα μπορούσε να καταργηθεί», είπε στον ΣΚΑΪ πριν λίγες μέρες και ουδείς βρέθηκε να τον μαζέψει ή να στηλιτεύσει έστω τον άκρατο λαϊκισμό του.

Ρήξη με την Ευρώπη

Κι αυτό επειδή μπορεί οι χώρες που συμμετείχαν στο θεσμό αρχικά να το έκαναν εθελοντικά, εν συνεχεία όμως υπήρξε σαφέστατή δέσμευση σε αυτόν. Το να σηκωθεί και να φύγει μια χώρα δεν είναι το πλέον εύκολο και απαιτεί ρήξη με την Ευρώπη και τους θεσμούς της. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανοιχτές αρκετές υποθέσεις (πλην ΟΠΕΚΕΠΕ) διερεύνησης διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων. Μπορεί να αντέξει μια τέτοια πολιτική περιπέτεια η κυβέρνηση; Χλωμό έως αδύνατο.

Κατά συνέπεια οι λεονταρισμοί του κ. Γεωργιάδη είναι για εσωτερική κατανάλωση και μόνο. Αλλά αν ο υπουργός μάς έχει συνηθίσει σε τέτοια επικοινωνιακά σόου, ποια είναι η ακριβώς η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε:

«Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό».

Τα πολλά λάθη του πρωθυπουργού

Προσέξτε τα λάθη σε μια μόνο παράγραφο. Ο θεσμός λειτουργεί στην Ελλάδα ήδη για μια πενταετία, άρα ουδείς μπορεί να ισχυριστεί -πόσο μάλλον ο πρωθυπουργός- πως κάνει τα «πρώτα του βήματα». Τρέχει ήδη αρκετές έρευνες, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον επί μια τριετία. Κείμενα γράφονταν, αποκαλύψεις γίνονταν για αρκετό καιρό πριν έρθει η πρώτη δικογραφία του περασμένου Ιουνίου στη Βουλή. Έως τότε η κυβέρνηση ποιούσε την νήσσαν, παρότι γνώριζε τι συμβαίνει στον Οργανισμό. Και γνώριζε γιατί όπως έχει αποδειχθεί από τις καταθέσεις στην Εξεταστική της Βουλής, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου ήταν ενήμερη για όλα.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός εμμέσως πλην σαφώς κατηγόρησε την Εισαγγελία για έλλειψη αντικειμενικότητας. Τι άλλο σημαίνει η προτροπή του «να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της»; Δηλαδή έως σήμερα δεν κάνει σωστά τη δουλειά της; Πόθεν προκύπτει αυτό και κυρίως πώς μπορεί να το κρίνει ο κ. Μητσοτάκης; Έχει γνώση της έρευνας των εισαγγελέων;

Πανικός

Δυστυχώς για την κυβέρνηση, η στάση που κρατάει είναι αποκύημα του πανικού της. Σε σημερινή του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης όταν επιχείρησε να αποδείξει ότι έχει δίκιο όταν έλεγε πως η θητεία των εισαγγελέων δεν έχει ανανεωθεί και πως για τη διαδικασία είναι υπεύθυνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.

Εκεί ανέφερε: «Το αφήγημα δυστυχώς και του Πασοκ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους, η ‘καλή’ ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι ‘κακοί’ έλληνες δικαστές». Είναι όντως περίεργο να ακούει κανείς ένα τέτοιο επιχείρημα από τον υποστηρικτή του «Γερούν γερά» και του «βάστα Σόϊμπλε». Η διαφορά βέβαια εδώ είναι πως Έλληνες δικαστές αποτελούν το σώμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα. Όχι ξένοι. Και μάλιστα δικαστές με εμπειρία που έχουν διαχειριστεί σειρά σοβαρών υποθέσεων στο παρελθόν και οι οποίοι ελέγχονται για τις κινήσεις τους από τα κεντρικά της Εισαγγελίας στην Εσπερία.

Ποιοί είναι τελικά οι συνωμοσιολόγοι;

Υπάρχει το ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να θεωρεί ότι υπάρχει κάποια πανευρωπαϊκή συνομωσία σε εξέλιξη όπου με αιχμή του δόρατος την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ως στόχο την πτώση της. Μόνο που θα πρέπει να αποδείξει τους ισχυρισμούς της και να μην φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί βουλευτές ως «λαγούς» που εκστομίζουν απειλές εις βάρος των εισαγγελέων. Εδώ βέβαια κινδυνεύουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες να χαρακτηριστούν συνωμοσιολόγοι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ακόμα χρόνος να ειπωθεί κάτι τέτοιο, από εκείνους που δεν δίστασαν να οργανώσουν και εκτελέσουν μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωση ενός άλλου δικαστικού.

Ο λόγος για τον Χρήστο Ράμμο, που ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ δέχθηκε απίστευτα βέλη από την κυβέρνηση των αρίστων, επειδή έκανε το αυτονόητο. Να διερευνήσει, στο βαθμό που του αναλογούσε ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, το σκάνδαλο των υποκλοπών.