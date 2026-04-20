Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20 Απριλίου 2026, 06:00

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση της ΝΔ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην εξουσία, το 2019, μίλησε για τον «εξωτερικό» και τον «εσωτερικό» εχθρό. Σήμερα, επτά χρόνια μετά την εκλογή της, φαίνεται πως στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κι έναν ευρωπαϊκό θεσμό: αυτόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επί μέρες τώρα και μετά το σάλο που δημιούργησε η αποστολή των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και στις οποίες εμπλέκονται 20 άτομα (πρώην και νυν υπουργοί όπως και πρώην αλλά και νυν βουλευτές), η κυβέρνηση κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Λογικό, από τη στιγμή που οι δικογραφίες αφορούν πρόσωπα που ανήκουν στο δυναμικό της. Δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίζεις κατηγορίες ότι πληθώρα βουλευτών σου φαίνεται εμπλεκόμενη σ’ ένα τεράστιο σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.

Κυβέρνηση στο καναβάτσο

Εν προκειμένω ο θυμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και η δεξιά κυβέρνηση είναι θυμωμένη. Πάνω που είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στις δημοσκοπήσεις -με κάποιους να ονειρεύονται έως και αυτοδυναμία στις επόμενες κάλπες- εκμεταλλευόμενη την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι δικογραφίες την έριξαν και πάλι στο καναβάτσο.

Αντί να διαχειριστεί θεσμικά το θέμα, έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη θέση της. Πρώτον, άφησε την υπόθεση Λαζαρίδη να χρονίζει ελπίζοντας σε απεμπλοκή. Όχι μόνο δεν ξεθύμανε η ιστορία, αντιθέτως φούντωσε ακόμα περισσότερο με τα γνωστά αποτελέσματα. Επί σχεδόν δέκα μέρες η κυβέρνηση στήριζε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι το πρωί του Σαββάτου και το μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα απ΄την Ντόρα Μπακογιάννη.

Δεύτερον, έχει αφήσει ανεξέλεγκτο τον αντιπρόεδρο του κόμματος και υπουργό Υγείας που είναι γνωστός για τις αντιδράσεις του στα όρια του γραφικού, να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ειδικά εις βάρος της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου που έχει χειριστεί κάποιες απ’ τις επίμαχες δικογραφίες.

Στοχοποίηση της εισαγγελέως

Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για την άσκηση κριτικής, όπως έσπευσε να χαρακτηρίσει τις παρεμβάσεις του ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σάββατο. Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε αφενός με κανονική στοχοποίηση της εισαγγελέως, αφετέρου με μια σειρά από δηλώσεις εντυπώσεων που ουδεμία ουσία έχουν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παρά μόνο στο παραζαλισμένο απ’ τα κυβερνητικά σκάνδαλα, πιστό κοινό του υπουργού – και της ΝΔ.

Ας συνοψίσουμε λίγο τις δηλώσεις που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες ο υπουργός Υγείας. Από τη μια αμφισβητεί όλη την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν για παράδειγμα λέει πως «οι δικογραφίες… δεν έχουν ποινικά ζητήματα» ή όταν εμμέσως πλην σαφώς… απειλεί ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει τον συγκεκριμένο θεσμό. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήθηκε από ένα νόμο και από ένα νόμο θα μπορούσε να καταργηθεί», είπε στον ΣΚΑΪ πριν λίγες μέρες και ουδείς βρέθηκε να τον μαζέψει ή να στηλιτεύσει έστω τον άκρατο λαϊκισμό του.

Ρήξη με την Ευρώπη

Κι αυτό επειδή μπορεί οι χώρες που συμμετείχαν στο θεσμό αρχικά να το έκαναν εθελοντικά, εν συνεχεία όμως υπήρξε σαφέστατή δέσμευση σε αυτόν. Το να σηκωθεί και να φύγει μια χώρα δεν είναι το πλέον εύκολο και απαιτεί ρήξη με την Ευρώπη και τους θεσμούς της. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανοιχτές αρκετές υποθέσεις (πλην ΟΠΕΚΕΠΕ) διερεύνησης διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων. Μπορεί να αντέξει μια τέτοια πολιτική περιπέτεια η κυβέρνηση; Χλωμό έως αδύνατο.

Κατά συνέπεια οι λεονταρισμοί του κ. Γεωργιάδη είναι για εσωτερική κατανάλωση και μόνο. Αλλά αν ο υπουργός μάς έχει συνηθίσει σε τέτοια επικοινωνιακά σόου, ποια είναι η ακριβώς η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε:

«Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό». 

Τα πολλά λάθη του πρωθυπουργού

Προσέξτε τα λάθη σε μια μόνο παράγραφο. Ο θεσμός λειτουργεί στην Ελλάδα ήδη για μια πενταετία, άρα ουδείς μπορεί να ισχυριστεί -πόσο μάλλον ο πρωθυπουργός- πως κάνει τα «πρώτα του βήματα». Τρέχει ήδη αρκετές έρευνες, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον επί μια τριετία. Κείμενα γράφονταν, αποκαλύψεις γίνονταν για αρκετό καιρό πριν έρθει η πρώτη δικογραφία του περασμένου Ιουνίου στη Βουλή. Έως τότε η κυβέρνηση ποιούσε την νήσσαν, παρότι γνώριζε τι συμβαίνει στον Οργανισμό. Και γνώριζε γιατί όπως έχει αποδειχθεί από τις καταθέσεις στην Εξεταστική της Βουλής, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου ήταν ενήμερη για όλα.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός εμμέσως πλην σαφώς κατηγόρησε την Εισαγγελία για έλλειψη αντικειμενικότητας. Τι άλλο σημαίνει η προτροπή του «να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της»; Δηλαδή έως σήμερα δεν κάνει σωστά τη δουλειά της; Πόθεν προκύπτει αυτό και κυρίως πώς μπορεί να το κρίνει ο κ. Μητσοτάκης; Έχει γνώση της έρευνας των εισαγγελέων;

Πανικός

Δυστυχώς για την κυβέρνηση, η στάση που κρατάει είναι αποκύημα του πανικού της. Σε σημερινή του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης όταν επιχείρησε να αποδείξει ότι έχει δίκιο όταν έλεγε πως η θητεία των εισαγγελέων δεν έχει ανανεωθεί και πως για τη διαδικασία είναι υπεύθυνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.

Εκεί ανέφερε: «Το αφήγημα δυστυχώς και του Πασοκ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους, η ‘καλή’ ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι ‘κακοί’ έλληνες δικαστές».  Είναι όντως περίεργο να ακούει κανείς ένα τέτοιο επιχείρημα από τον υποστηρικτή του «Γερούν γερά» και του «βάστα Σόϊμπλε». Η διαφορά βέβαια εδώ είναι πως Έλληνες δικαστές αποτελούν το σώμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα. Όχι ξένοι. Και μάλιστα δικαστές με εμπειρία που έχουν διαχειριστεί σειρά σοβαρών υποθέσεων στο παρελθόν και οι οποίοι ελέγχονται για τις κινήσεις τους από τα κεντρικά της Εισαγγελίας στην Εσπερία.

Ποιοί είναι τελικά οι συνωμοσιολόγοι;

Υπάρχει το ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να θεωρεί ότι υπάρχει κάποια πανευρωπαϊκή συνομωσία σε εξέλιξη όπου με αιχμή του δόρατος την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ως στόχο την πτώση της. Μόνο που θα πρέπει να αποδείξει τους ισχυρισμούς της και να μην φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί βουλευτές ως «λαγούς» που εκστομίζουν απειλές εις βάρος των εισαγγελέων. Εδώ βέβαια κινδυνεύουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες να χαρακτηριστούν συνωμοσιολόγοι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ακόμα χρόνος να ειπωθεί κάτι τέτοιο, από εκείνους που δεν δίστασαν να οργανώσουν και εκτελέσουν μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωση ενός άλλου δικαστικού.

Ο λόγος για τον Χρήστο Ράμμο, που ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ δέχθηκε απίστευτα βέλη από την κυβέρνηση των αρίστων, επειδή έκανε το αυτονόητο. Να διερευνήσει, στο βαθμό που του αναλογούσε ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Φορεσιά πολέμου
Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

