Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18 Απριλίου 2026, 19:00

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Ό,τι μπορεί για να δικαιώσει την κριτική που δέχεται για απόπειρα χειραγώγησης της Δικαιοσύνης και για μη σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών, κάνει η κυβέρνηση, έχοντας επιλέξει τον ολισθηρό δρόμο του θεσμικού εκφοβισμού σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μέσω επιθέσεων που εξαπολύει σε βάρος της, στην προσπάθειά της να διασωθεί από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επιδοθεί στην τακτική αυτή με πιο καλυμμένο τρόπο, χωρίς πάντως να παραλείπει, όπως είδαμε στη Βουλή, να επιτεθεί σαφώς στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αμφισβητώντας την «ουδετερότητά» της και καλώντας την να δράσει με τρόπο που (κατά την ελληνική κυβέρνηση) θα δείχνει «έμπρακτα» την «ουδετερότητα» αυτή «και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της». Με άλλα λόγια πραγματοποιεί ευθεία παρέμβαση στο έργο των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών.

Τον σκληρό ρόλο, όμως, του ανοιχτού μπούλινγκ στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, τον έχει αναλάβει ο -συνήθης μπροστινός του Μαξίμου- υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπολύει εξαιρετικά ακραίες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και επιδίδεται σε μία εκτός ορίων στοχοποίηση μίας ευρωπαίας εισαγγελέα, της Πόπης Παπανδρέου.

Για να έρθει στη συνέχεια το Μαξίμου και όχι μόνο να μην αποδοκιμάσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις Γεωργιάδη, αλλά να πει ότι «συμμερίζεται πολλά από αυτά τα οποία λέει». Κάνοντας βέβαια και μια γενικόλογη τοποθέτηση ότι «δεν πρέπει, επ’ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της Δικαιοσύνης» (με την ταυτόχρονη όμως επισήμανση ότι «βάζουμε ερωτήματα»), θεωρώντας, από τη μία, ότι έτσι ο πρωθυπουργός θα μπορεί να συνεχίσει να επιχειρεί να εμφανιστεί «θεσμικός» και από την άλλη, αφήνοντας το ελεύθερο στον κ. Γεωργιάδη να συνεχίσει τις επιθέσεις του στο θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αποδοκιμασία και εντέλει ως προς την ουσία τους υιοθετούνται πλήρως.

Τι λέει το Μαξίμου

Ειδικότερα, στην ερώτηση (Αντ1) αν ο υπουργός Υγείας στοχοποιεί την ευρωπαία εισαγγελέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης -εκφράζοντας τις θέσεις του μεγάρου Μαξίμου- ξεκίνησε την απάντησή του με δήλωση, κάθε άλλο παρά αντίθεσης στα λεγόμενα Γεωργιάδη -αντιθέτως εμφανίστηκε να τα υιοθετεί- και με ευθείες αιχμές προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία, λέγοντας:

«Αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, οι βασικές μου ενστάσεις εμένα και θα καταλήξω στο μείζον, είναι ότι εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές, τι θα έρθει, τι θα βγει, τι θα δούμε και εντελώς διαφορετικά είναι αυτά που διαβάζουμε με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Και συνεχίζοντας: «Το δεύτερο το οποίο μου προκαλεί μία εύλογη απορία είναι η «σαλαμοποίηση». Και το τρίτο το οποίο μου προκαλεί απορία είναι οι ίδιες οι διαρροές».

Για να πει βέβαια στη συνέχεια -σε χρόνο μέλλοντα και με διατύπωση που δεν παραδέχεται ότι έχουν ήδη υπάρξει κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή- ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ποτέ να διανοηθούμε, είτε είμαστε κυβέρνηση, είτε είμαστε αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης. Ό,τι πει η Δικαιοσύνη, για να μπορούμε να έχουμε μια ελάχιστη αξιοπιστία ως πολιτικό σύστημα, μας αρέσει δε μας αρέσει, πρέπει να γίνεται αποδεκτό».

Και από την άλλη να προσθέσει: «Ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζουμε καμία κρίση, υπάρχουν», για να καταλήξει πάντως ότι «δεν τίθεται θέμα κατά της όποιας εισαγγελέως».

Δεν αποδοκιμάζουν

Αλλά στις επίμονες ερωτήσεις αν αποδοκιμάζει τη στοχοποίηση Γεωργιάδη στην ευρωπαία εισαγγελέα, απέφυγε να αποδοκιμάσει, απαντώντας γενικόλογα ότι «σε καμία περίπτωση ποτέ, αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης».

Βέβαια, ο πρώτος που κατάλαβε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός (στη Βουλή), είχε όντως επιτεθεί στην (ευρωπαϊκή) Δικαιοσύνη (έστω και με πιο «κομψό» τρόπο από τον ίδιο) ήταν ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε (Παραπολιτικά 90.1) ότι «ο κ. πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα και την είπε κομψά με τον τρόπο του Μητσοτάκη. Είπε ‘καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητα της’».

Και για όποιον δεν κατάλαβε την ευθεία άσκηση πίεσης από το Μαξίμου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο υπουργός Υγείας, συνέχισε: «Όταν ένας πρωθυπουργός λέει σε έναν θεσμό καλώ να αποδείξετε την ουδετερότητα, προφανώς εκφράζει ένα συνολικό αίσθημα του κοινοβουλίου ότι αυτή η ουδετερότητα που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη δεν θεωρείται πια δεδομένη».

Κλιμάκωση επιθέσεων

Και βέβαια, τίποτα δεν θα εμπόδιζε τον Αδ. Γεωργιάδη (με αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα ΜΜΕ) να συνεχίσει τις ακραίες επιθέσεις του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την εκτός ορίων στοχοποίηση στην ευρωπαία εισαγγελέα Π. Παπανδρέου, φτάνοντας τώρα στο σημείο να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κα Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στην ΝΔ είναι επίθεση στη δημοκρατία» (Παραπολιτικά 90.1).

Νέα επίθεση που διαδέχεται την προηγούμενη του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγορούσε τη ευρωπαία εισαγγελέα ότι «θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Γιατί το άλλο που πρέπει να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν ξέρει νομικά» (Action24).

Αλλά αυτή η απολύτως ανοίκεια και ακραία τακτική λειτουργεί ως μπούμερανγκ στο Μαξίμου, αφού καθιστά ορατό δια γυμνού οφθαλμού, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όποιον θεσμό δεν ελέγχει. Και βέβαια και τους λόγους που πλήττεται το Κράτος Δικαίου στη χώρα μας.

Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά 18.04.26

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πολιτική 18.04.26

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Πολιτική 18.04.26

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα 18.04.26

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Σύνταξη
Κόσμος 18.04.26

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ελλάδα 18.04.26

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Σύνταξη
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Ελλάδα 18.04.26

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

