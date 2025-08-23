Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαβάη για ακόμη μία φορά, μετά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα.

Πρόκειται για την 31η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συχνή δραστηριότητά του.

Η δραστηριότητα, αυτή τη φορά, περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές.

Οι εικόνες με τα σιντριβάνια λάβας, να φτάνουν σε ύψος 30 μέτρων, είναι εντυπωσιακές.

Η νέα έκρηξη ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν ο βόρειος αγωγός στον κρατήρα της κορυφής άρχισε να εκτοξεύει συνεχώς λιωμένο πέτρωμα. Λίγες ώρες αργότερα, η λάβα υπερχείλισε, ενώ το απόγευμα σχηματίστηκαν ακόμη πιο εντυπωσιακοί πίδακες. Η δραστηριότητα παραμένει, προς το παρόν, περιορισμένη στον κρατήρα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν ζωντανά την έκρηξη μέσω των καμερών της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ

Το φαινόμενο έχει προσελκύσει δεκάδες επισκέπτες στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, όπου τουρίστες και κάτοικοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη φυσική παράσταση. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο κρατήρας Halemaumau θεωρείται η κατοικία της θεάς της φωτιάς και των ηφαιστείων, Πελέ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη μυστηριακή αύρα στο θέαμα.

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν ζωντανά την έκρηξη μέσω των καμερών της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι οποίες μεταδίδουν εικόνες από τρεις διαφορετικές γωνίες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο σημείο.

Erupción en el volcán Kīlauea (Hawái) | El episodio 31 de la erupción en la cima continúa activo.#Erupcion #kilauea #Hawaii

🔹 A las 17:30 del 22 de agosto, se formaron fuentes de lava inclinadas en el respiradero norte, extendiéndose lateralmente unos 300 metros (1000 pies)… pic.twitter.com/PSlGBysjOY — Alertageo (@alertarojanot) August 23, 2025

Η εθελόντρια του Πάρκου, Τζάνις Γουέι, που σπεύδει κάθε φορά να καταγράψει φωτογραφικά και σε βίντεο το φαινόμενο, περιγράφει πως όταν η λάβα εκτοξεύεται σαν σιντριβάνι, ο ήχος θυμίζει κινητήρα αεροπλάνου ή κύματα, ενώ η θερμότητα γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.

«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά του πιο εκπληκτικού θεάματος της φύσης», δήλωσε η Γουέι.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ηφαιστειολόγους που είναι σε θέση να μελετήσουν από κοντά τις αποκλειστικά μη-βίαιες διαχυτικές εκρήξεις.

Το ηφαίστειο βρίσκεται κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Χαβάης, έχει ηλικία μεταξύ 210.000 και 280.000 ετών και αναδύθηκε πάνω από το επίπεδο της θάλασσας πριν από περίπου 100.000 χρόνια. Όπως όλα τα ηφαίστεια της Χαβάης, σχηματίστηκε καθώς η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού μετακινήθηκε πάνω από το θερμό σημείο της Χαβάης στον υποκείμενο μανδύα της Γης.