Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, καταγράφει έντονη δραστηριότητα το τελευταίο 24ωρο, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα και λάβα. Το Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται τη Δευτέρα (23/12) μετά από παύση μερικών μηνών, ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS).

Οι εκρήξεις ξεκίνησαν γύρω στις 2:30 π.μ. τοπική ώρα, αυξάνοντας στο μέγιστο επίπεδο τον συναγερμό, αφού ανιχνεύθηκε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το USGS. «Οι αρχικές φάσεις των εκρήξεων είναι δυναμικές», υπογράμμισε το Ινστιτούτο.

Αξιωματούχοι είπαν ότι η «δυναμική» ηφαιστειακή δραστηριότητα περιορίζεται επί του παρόντος στην καλντέρα της κορυφής.

Εικόνες από κάμερα web δείχνουν πίδακες λάβας ύψους έως και 80 μέτρων με λιωμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων ηφαιστειακών βομβών, να εκτοξεύονται από τις οπές στο έδαφος της καλντέρας.

Short video of the current Kīlauea eruption from the west caldera wall. pic.twitter.com/A3kBpJTeUl

Το USGS επισημαίνει ότι από τις εκρήξεις απελευθερώνονται υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων -κυρίως υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου- που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τους κατοίκους. Σημειώνεται ότι στην περιοχή που βρίσκεται το ηφαίστειο κατοικούν περίπου 200.000 άνθρωποι.

«Τα ηφαιστειακά αέρια και τα ηφαιστειακά σωματίδια φτάνουν τα 2.000-2.500 μέτρα (6.000-8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) και οι άνεμοι τα μεταφέρουν προς τα νοτιοδυτικά, εντός της κλειστής περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης», εξηγεί το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ και υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι θα επαναξιολογηθούν καθώς εξελίσσεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Just incredible!!! Look at all the lava gushing to the surface. Blows my mind!#Kilauea #Hawaii pic.twitter.com/PCSpH18hFl

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 23, 2024