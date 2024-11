Ηφαίστειο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη νύχτα σήμερα Πέμπτη στη χερσόνησο Ρέκιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας, φαινόμενο που καταγράφεται για έβδομη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αρχισε έκρηξη στο Σουντσνουκαγκίγκαρ (…) στις 23:14 (τοπική ώρα· 01:14 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Incredible helicopter view of the new eruption in Iceland 😍 pic.twitter.com/cR0RPipGb6

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 21, 2024