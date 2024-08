Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στη Νέα Ζηλανδία λόγω της έκλυσης τέφρας μετά την έκρηξη ηφαιστείου, ανακοίνωσε η τοπική αεροπορική εταιρεία Air New Zealand.

Το ηφαίστειο White Island, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα ανοικτά του Βόρειου Νησιού και σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Νέας Ζηλανδίας.

Το 2019, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ίδιου ηφαιστείου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Volcanic eruption grounds flights in New Zealand.

Government scientists warn it could continue venting for «weeks to months» to come.

It is the same White Island volcano that erupted in 2019, killing 22 people

