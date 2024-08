Ηφαίστειο εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες Πέμπτη στη χερσόνησο Ρέκιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξέλιξη που καταγράφεται για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από mbl.is).

«Aρχισε έκρηξη (του ηφαιστείου) Σούντνουκσγιγκαροντ ανατολικά του όρους Σιλίνγκαφελ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως η εξέλιξη καταγράφηκε στις 21:26 (τοπική ώρα• 00:26 ώρα Ελλάδας), ακολουθώντας σειρά σεισμών.

🚨 New eruption has started in Iceland. I’ll never ever tire of watching this happen. Just incredible 😍

Link to livestream below 👇 pic.twitter.com/7DFQcUy5n3

