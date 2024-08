Ηφαιστειακό υπερθέαμα στην Ισλανδία – Σιντριβάνια λιωμένης λάβας δημιούργησαν ένα λαμπερό λαβύρινθο

Μια ηφαιστειακή έκρηξη ξεκίνησε την Πέμπτη στην Ισλανδία, στέλνοντας λιωμένη λάβα να αναβλύζει από μια μεγάλη ρωγμή στη χερσόνησο Ρέικιανες και προκαλώντας ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα.

Είναι η έκτη έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο και η ένατη από το 2021, σύμφωνα με το ισλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι η κοντινή περιοχή εκκενώθηκε.

Η έκρηξη δεν αποτέλεσε απειλή για τους ανθρώπους στην περιοχή και δεν διέκοψε τις πτήσεις, δήλωσε το υπουργείο στο X.

Yet another eruption has started on Reykjanes peninsula, the ninth since 2021 🌋

🔵The impact is limited to a localized area near the eruption site

🔵 It does not present a threat to life & the area nearby was evacuated

🔵 No disruption to international or domestic flights pic.twitter.com/EtQ9wWyLoB

