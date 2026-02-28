Αν έχετε κάποιον Θεόδωρο, Θεοδώρα, Κύρα ή Μαριάννα στη ζωή σας, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε σήμερα. Η 28η Φεβρουαρίου είναι ημέρα γιορτής σύμφωνα με το εορτολόγιο, με τη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων να ξεχωρίζει στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Η ημέρα δεν αφορά μόνο όσους γιορτάζουν. Συνδέεται με ένα από τα πιο γνωστά θαύματα της εκκλησιαστικής παράδοσης και με το έθιμο των κολλύβων, για αυτό και σε πολλές περιοχές θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα έχουν την τιμητική τους:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό

Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Σε ορισμένες περιπτώσεις τιμώνται επίσης η Αγία Κυράννα η Νεομάρτυς και άλλοι Άγιοι της ημέρας.

Γιατί ξεχωρίζει η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων

Η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων τελείται το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα. Πρόκειται για κινητή εορτή που συνδέεται με την έναρξη της νηστείας.

Η Εκκλησία τιμά δύο μεγαλομάρτυρες:

Τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα

Τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη

Η κοινή τους εορτή έχει ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική σημασία.

Το θαύμα που καθιέρωσε τα κόλλυβα

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη επιχειρήθηκε να μολυνθούν τα τρόφιμα της αγοράς, ώστε να παραβιαστεί η νηστεία των χριστιανών.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίστηκε σε όραμα και προειδοποίησε τους πιστούς να μην αγοράσουν τρόφιμα, αλλά να βράσουν σιτάρι και να τραφούν με κόλλυβα. Έτσι διασώθηκε η νηστεία και καθιερώθηκε το σχετικό έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο

Παρότι δεν είναι ένα από τα δύο επίσημα Ψυχοσάββατα της Εκκλησίας (το πρώτο για φέτος ήταν στις 14 Φεβρουαρίου και το επόμενο είναι αυτό της Πεντηκοστής στις 30 Μαΐου), η ημέρα έχει συνδεθεί λαϊκά με τη μνήμη των κεκοιμημένων. Σε αρκετές περιοχές τελούνται μνημόσυνα, ενώ τα κόλλυβα συμβολίζουν την ελπίδα της Ανάστασης.

Η 28η Φεβρουαρίου είναι έτσι μια ημέρα που συνδυάζει:

Γιορτή και ευχές

Παράδοση και ιστορία

Πνευματικό συμβολισμό

Και για πολλούς, είναι μια αφορμή να θυμηθούν πρόσωπα αγαπημένα — είτε γιορτάζουν είτε όχι.