Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου – Γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 09:30

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου – Γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου. Όλα για τη γιορτή των Αγίων Θεοδώρων, το έθιμο με τα κόλλυβα και γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αν έχετε κάποιον Θεόδωρο, Θεοδώρα, Κύρα ή Μαριάννα στη ζωή σας, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε σήμερα. Η 28η Φεβρουαρίου είναι ημέρα γιορτής σύμφωνα με το εορτολόγιο, με τη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων να ξεχωρίζει στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Η ημέρα δεν αφορά μόνο όσους γιορτάζουν. Συνδέεται με ένα από τα πιο γνωστά θαύματα της εκκλησιαστικής παράδοσης και με το έθιμο των κολλύβων, για αυτό και σε πολλές περιοχές θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα έχουν την τιμητική τους:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό

Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Σε ορισμένες περιπτώσεις τιμώνται επίσης η Αγία Κυράννα η Νεομάρτυς και άλλοι Άγιοι της ημέρας.

Γιατί ξεχωρίζει η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων

Η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων τελείται το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα. Πρόκειται για κινητή εορτή που συνδέεται με την έναρξη της νηστείας.

Η Εκκλησία τιμά δύο μεγαλομάρτυρες:

Τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα

Τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη

Η κοινή τους εορτή έχει ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική σημασία.

Το θαύμα που καθιέρωσε τα κόλλυβα

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη επιχειρήθηκε να μολυνθούν τα τρόφιμα της αγοράς, ώστε να παραβιαστεί η νηστεία των χριστιανών.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίστηκε σε όραμα και προειδοποίησε τους πιστούς να μην αγοράσουν τρόφιμα, αλλά να βράσουν σιτάρι και να τραφούν με κόλλυβα. Έτσι διασώθηκε η νηστεία και καθιερώθηκε το σχετικό έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο

Παρότι δεν είναι ένα από τα δύο επίσημα Ψυχοσάββατα της Εκκλησίας (το πρώτο για φέτος ήταν στις 14 Φεβρουαρίου και το επόμενο είναι αυτό της Πεντηκοστής στις 30 Μαΐου), η ημέρα έχει συνδεθεί λαϊκά με τη μνήμη των κεκοιμημένων. Σε αρκετές περιοχές τελούνται μνημόσυνα, ενώ τα κόλλυβα συμβολίζουν την ελπίδα της Ανάστασης.

Η 28η Φεβρουαρίου είναι έτσι μια ημέρα που συνδυάζει:

Γιορτή και ευχές

Παράδοση και ιστορία

Πνευματικό συμβολισμό

Και για πολλούς, είναι μια αφορμή να θυμηθούν πρόσωπα αγαπημένα — είτε γιορτάζουν είτε όχι.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»
Πολιτική Γραμματεία 28.02.26

ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»

Απευθυνόμενος προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και προς τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και την Αριστερά με θυμωμένο και προσβλητικό ύφος.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα
«Η Κούβα θα αμυνθεί» 28.02.26

Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
