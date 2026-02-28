Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.
Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δεν μένει στο καλό ρεκόρ της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι και θεωρεί πως οι πρωτοπόροι της Premier League θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν την προσαρμοστικότητα των Λονδρέζων αντιπάλων τους όταν συναντηθούν την Κυριακή (1/3).
Η Άρσεναλ νίκησε δύο φορές την Τσέλσι στους πρόσφατους ημιτελικούς του League Cup και δεν έχει ηττηθεί από αυτήν από το 2021, με την ομάδα του Αρτέτα να έχει κερδίσει τα 10 από τα τελευταία 16 μεταξύ τους παιχνίδια.
Η Άρσεναλ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Τσέλσι των 10 παικτών τον Νοέμβριο, ενώ η Τσέλσι του Λίαμ Ροσένιορ πηγαίνει στο παιχνίδι της Κυριακής (1/3) θέλοντας να διευρύνει ένα αήττητο σερί έξι αγώνων στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μικέλ Αρτέτα
«Γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και την ομάδα που θα έχουμε απέναντί μας. Πρέπει απλώς να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να κερδίσουμε το δικαίωμα να τον κερδίσουμε, όπως λέω πάντα», δήλωσε ο Αρτέτα στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (27/2).
«Αυτό που έκανες πριν από δύο εβδομάδες ή πριν από δύο χρόνια είναι άσχετο, γιατί κάθε παιχνίδι και κάθε συγκυρία είναι διαφορετικά. Οι παίκτες μπορεί να αλλάξουν, η διάθεση της ομάδας μπορεί να είναι διαφορετική. Είμαστε προετοιμασμένοι».
Ο Αρτέτα επαίνεσε την ικανότητα της Τσέλσι να προσαρμόζεται στη διάρκεια του αγώνα υπό τον Ροσένιορ, ο οποίος δεν έχει ακόμη γνωρίσει ήττα σε παιχνίδι πρωταθλήματος ως προπονητής της Τσέλσι. «Μπορούν να αλλάζουν στη διάρκεια του αγώνα και έχουν έναν προπονητή που αισθάνεται πολύ άνετα να το κάνει αυτό, οπότε είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιθανά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι από αυτούς», πρόσθεσε ο Αρτέτα.
Ερωτηθείς αν η Άρσεναλ μπορεί να γίνει ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που θα κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους -συμπεριλαμβανομένων της Premier League, του Κυπέλλου Αγγλίας, του League Cup και του Champions League- αυτή τη σεζόν, ο Αρτέτα απέρριψε την ιδέα. «Έχει συμβεί; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι», είπε.
«Ας πάμε λοιπόν παιχνίδι με παιχνίδι και ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το δικαίωμα να είμαστε εκεί στο τελευταίο στάδιο κάθε διοργάνωσης και μετά θα δούμε τι θα συμβεί».
