Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Τότεναμ επικρατώντας 4-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου και η επικράτηση της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα ήταν η «απάντηση» σε αυτούς που θεωρούν ότι οι «κανονιέρηδες» δεν θα φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου.

Ήταν μια μεγάλη νίκη για την Άρσεναλ και δικαιολογημένα ο Μίκελ Αρτέτα και οι παίκτες του, πανηγύρισαν για την μεγάλη τους επιτυχία. Από την μία η Τότεναμ δεν είναι φέτος στα… καλύτερά της, καθώς διανύει μια από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας της, αλλά απ’ την άλλη μιλάμε για ένα ντέρμπι και όλα είναι πιθανά.

Άλλωστε κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι πριν από λίγες μέρες η Άρσεναλ γκέλαρε (2-2) σε παιχνίδι με την τελευταία του βαθμολογικού πίνακα, Γουλβς κι αυτό τα λέει όλα. Κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος στην Πρέμιερ Λιγκ.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με την Τότεναμ, ο προπονητής της Άρσεναλ εξήρε την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά μια ερώτηση από δημοσιογράφο, εκνεύρισε σε μεγάλο βαθμό τον Ισπανό τεχνικό των «κανονιέρηδων».

🚨 «Bottlers is not a word in my vocabulary» – Mikel Arteta’s response to his Arsenal team being branded «bottlers»…👀 pic.twitter.com/B0JdzEymFr — CaughtOffside (@caughtoffside) February 20, 2026

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Αρτέτα αν θεωρεί τους παίκτες της Άρσεναλ bottlers, (έναν όρο που χρησιμοποιεί κάποιος για να λοιδορήσει κάποιον), με αφορμή το ενδεχόμενο να χάσει η ομάδα του Λονδίνου τον τίτλο του πρωταθλήματος από την Μάντσεστερ Σίτι.

«Δεν υπάρχουν τέτοιες λέξεις στο λεξιλόγιο μου και για να είμαι ειλικρινής δεν μου αρέσουν και τέτοιες συμπεριφορές, δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί» υποστήριξε ο προπονητής της Άρσεναλ κι εν συνεχεία απάντησε σε άλλη ερώτηση.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, η διαφορά αυτή την στιγμή των «κανονιέρηδων» με την δεύτερη, Μάντσεστερ Σίτι, είναι πέντε βαθμοί αλλά οι Λονδρέζοι έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

Το σίγουρο όμως είναι ότι λίγες μέρες μετά την γκέλα με την Γουλβς, οι «κανονιέρηδες» έδειξαν χαρακτήρα επικρατώντας σ’ ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Ήταν ένα ματς στο οποίο η Σίτι είχε ελπίδες για νέο «στραβοπάτημα» της ομάδας του Αρτέτα, αλλά η Άρσεναλ κατάφερε να πετύχει τον στόχο της και πήρε την πολύτιμη νίκη και τους τρεις βαθμούς.