Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4: Σαρωτικοί «κανονιέρηδες» στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου

Η Άρσεναλ έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο μετά τις ισοπαλίες-σοκ με Μπρέντφορντ (1-1) και Γουλβς (2-2) που ψαλίδισαν τη διαφορά της, αλλά αντέδρασε και καθάρισε εμφατικά το ντέρμπι -που μόνο τέτοιο δεν ήταν- του Βορείου Λονδίνου, παίρνοντας τη νίκη με 4-1 στην έδρα της Τότεναμ, στο ματς που ολοκλήρωσε το κυριακάτικο πρόγραμμα για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Με το «τρίποντο» αυτό, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα… ανακούφισε έτσι την πίεση από την Μάντσεστερ Σίτι που συνεχίζει ακάθεκτη με νίκες, ανεβαίνοντας ξανά στο +5 από την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Άνθρωπος του αγώνα ο Εμπερέτσι Έζε που σκόραρε δις και έφτασε τα 5 γκολ σε δύο ματς φέτος απέναντι στην Τότεναμ και συνολικά 8 στα τελευταία 5 ντέρμπι εναντίον της!

Έτσι, μετά το 4-1 του πρώτου γύρου, η Άρσεναλ έκανε το double επί της Τότεναμ στο φετινό πρωτάθλημα -και μάλιστα με το ίδιο σκορ- πανηγυρίζοντας την 7 νίκη της στα τελευταία 8 τοπικά ντέρμπι (σ.σ. υπάρχει και μία ισοπαλία). Στα ματς στην έδρα της Τότεναμ δε, έφτασε τις 15 νίκες στα τελευταία 22, διάστημα στο οποίο έχει υποστεί μόλις μία ήττα (15-6-1).

Παραπαίει η Τότεναμ

Από την πλευρά της, η Τότεναμ -στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της ο οποίος προφανώς δεν είχε τον χρόνο για να βελτιώσει κάτι επί της ουσίας- μάλλον πρέπει να μένει και ευχαριστημένη που έχασε μόνο με αυτό το σκορ, αφού είδε την ομάδα του Αρτέτα να κυριαρχεί πλήρως σε όλο το ματς και να χάνει μια ντουζίνα ευκαιρίες πέρα από τα τρία γκολ της.

Μετά την ήττα αυτή, οι «σπερς» βρίσκονται πλέον μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και έφτασαν τις 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-4-5), στην τρίτη διαδοχική ήττα τους (από Γιουνάιτεντ, Νιούκαστλ οι άλλες δύο), παραμένοντας η μοναδική ομάδα στην Premier League χωρίς νίκη μέσα στο 2026.

Το καθάρισε στο δεύτερο η Άρσεναλ

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, από το πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανές ότι μόνο μια ομάδα θα μπορούσε να πάρει το συγκεκριμένο ματς, έστω κι αν το σκορ του 45λεπτου ήταν το 1-1. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, η Άρσεναλ είχε 73% κατοχή μπάλας και 12-2 τελικές, με 29 επαφές της μπάλας στη αντίπαλη περιοχή, έναντι μόλις μιας της Τότεναμ.

Στο 32′ ο Έζε με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-1 και δύο λεπτά μετά, η Τότεναμ ισοφάρισε με τον Κόλο Μουανί, μετά από τραγικό λάθος του Ράις. Ένα μόλις δίλεπτο μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47′ ο Γκιόκερες με γκολάρα έγραψε το 1-2 και στο 61′ ο Έζε ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Στις καθυστερήσεις (94′), ξανά ο Γκιόκερες με έξοχο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 1-4. Ενδιάμεσα, Τροσάρ (4′, 41′, 71′), Γκιόκερες (8′), Σαλιμπά (17′) και Σάκα (38′, 71′) είχαν χάσει σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ…

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης της Premier League:

Σάββατο 21/2

Άστον Βίλα – Λιντς 1-1

(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ – Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1

(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κυριακή 22/2

Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ 0-1

(90+7′ Μακ Άλιστερ)

Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-3

(76′ Λε Φι – 54′, 61′ Χιμένες, 85′ Ιβόμπι)

Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4

(34′ Κόλο Μουανί – 32′ 61′ Έζε, 47′, 90+4′ Γκιόκερες)

Δευτέρα 23/2

22:00 Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η βαθμολογία

Η επόμενη (28η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/2

22:00 Γουλβς – Άστον Βίλα

Σάββατο 28/2

14:30 Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ

17:00 Μπέρνλι – Μπρέντφορντ

17:00 Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμχ

17:00 Νιούκαστλ – Έβερτον

19:30 Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

Κυριακή 1/3

16:00 Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

16:00 Φούλαμ – Τότεναμ

16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι