«Εγώ δεν θα ήμουν άνετος» – Το μήνυμα του Γκουαρντιόλα στον Αρτέτα

Η ισοπαλία της Άρσεναλ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπρέντφορντ (1-1) έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ καθώς η διαφορά των «κανονιέρηδων» από την Μάντσεστερ Σίτι μειώθηκε στους τέσσερις βαθμούς.

Τα γραφεία στοιχημάτων εξακολουθούν να δίνουν φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τους Λονδρέζους, αλλά με δώδεκα παιχνίδια ν’ απομένουν όλα είναι ανοιχτά.

Ειδικά απ’ την στιγμή που η ομάδα που καταδιώκει την Άρσεναλ είναι η Μάντσεστερ Σίτι και ο προπονητής των «πολιτών», Πεπ Γκουαρντιόλα έστειλε μήνυμα στον τεχνικό των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα.

Pep Guardiola ramps up Arsenal mind games with five-word warning to Mikel Artetahttps://t.co/VlrMhUx02I pic.twitter.com/pnO2MnCIqu — Mirror Football (@MirrorFootball) February 14, 2026

«Εγώ δεν θα ήμουν άνετος» ήταν η πέντε λέξεις που χρησιμοποίησε ο Καταλανός τεχνικός, όταν ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για την «μάχη» της ομάδας του με την Άρσεναλ.

Κι αυτές οι πέντε λέξεις αναμφίβολα βάζουν έξτρα πίεση στην πλευρά των πρωτευουσιάνων, καθώς η Άρσεναλ έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από το μακρινό 2004.

Ο Γκουαρντιόλα στράφηκε στα mind games, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η πίεση είναι μεγάλη στο «στρατόπεδο» της ομάδας του Λονδίνου, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η Σίτι δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση αλλά ο Γκουαρντιόλα φρόντισε να προσθέσει και το… αυτονόητο. «Η Άρσεναλ είναι τέσσερις βαθμούς μπροστά και θα ήταν ψέμα αν έλεγα πως δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση της. Ωστόσο επαναλαμβάνω, εγώ δεν θα ήμουν άνετος».

Μια σημαντική παράμετρος της μονομαχίας των δύο ομάδων για την κατάκτηση του τίτλου, είναι ότι έχουν και μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της Σίτι. Κι αν μη τι άλλο μιλάμε για ένα ματς στο οποίο οι «κανονιέρηδες» θα πρέπει να δείξουν χαρακτήρα αν θέλουν να στεφθούν πρωταθλητές.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι σίγουρο, με βάση την εικόνα που βγάζει το τελευταίο διάστημα η Μάντσεστερ Σίτι. Η Άρσεναλ θα πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά για να πάρει το πρωτάθλημα καθώς η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν πρόκειται να της… χαρίσει τον τίτλο.

Το αντίθετο, οι «πολίτες» είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να «ρίξουν» την Άρσεναλ από την κορυφή.