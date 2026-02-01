Έκανε το βήμα από τη Λίβερπουλ και βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ στη Μάντσεστερ Σίτι ως βοηθός του Πεπ Γκουαρντιόλα ο Πεπ Λάιντερς, αλλάζοντας αφεντικό. «Ο Γιούργκεν είπε πολύ ειλικρινά ότι αν δεν αναλάμβανα τη δουλειά, θα γινόταν ο ίδιος βοηθός του Πεπ», θυμήθηκε ο Λάιντερς μεταξύ σοβαρού και αστείου, όταν αποκάλυψε στον Κλοπ ότι τον θέλει ο Γκουαρντιόλα, κάτι που τον βοήθησε να πάρει την απόφαση και να αλλάξει …στρατόπεδο. Αλλωστε και ο Κλοπ είχε φύγει από τη Λίβερπουλ.

Ο Πεπ Λάιντερς δουλεύει με τον Γκουαρντιόλα από πέρσι το καλοκαίρι. Μετά από μακρά θητεία δίπλα στον Γιούργκεν Κλοπ, πήγε πρώτος προπονητής της Σάλτσμπουργκ από όπου απολύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 λόγω κακών αποτελεσμάτων. Και έτσι προέκυψε η πρόταση από τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Λάιντερς μίλησε για την καθημερινή δουλειά στο προπονητικό επιτελείο της Μάντσεστερ Σίτι, δίνοντας μια εικόνα του πώς λειτουργεί ο Γκουαρντιόλα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Λάιντερς είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Μίλησε με λεπτομέρειες, τον χαρακτήρισε λαμπρό και ότι έχει κατανόηση του παιχνιδιού «από άλλο πλανήτη»!

«Είναι λαμπρός. Έχει πάθος και κατανόηση του παιχνιδιού από διαφορετικό πλανήτη και ξέρει ακριβώς τι θέλει. Οι κορυφαίοι, αυτό που τους ξεχωρίζει, είναι η αγάπη τους για την ομάδα τους», τόνισε ο Πεπ Λάιντερς.

Μετά είπε ότι «μιλάει» στην καρδιά των παικτών: «Η ποιότητα βρίσκεται στο πώς αγγίζεις την καρδιά των παικτών και στο πώς τους προετοιμάζεις να παίξουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν με εξέπληξε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ».

Ακόμη, ο βοηθός του Γκουαρντιόλα είπε ότι ο προϊστάμενός του έχει συνέχεια ψηλά τον πήχη: «Οι καλύτεροι είναι έτσι. Όλοι αυτοί οι τύποι ωθούν τους εαυτούς τους στα όρια για να το νιώσουν αυτό και αναζητούν συνεχώς κάτι τέτοιο. Είναι πολύ επαγγελματίας και φιλόδοξος».

Ο Πεπ Λάιντερς αποκάλυψε και τη μεγαλύτερη δύναμη του Πεπ Γκουαρντιόλα: «Θέλει να έχει αντίκτυπο κάθε μέρα, αυτό που νιώθω πως είναι η μεγαλύτερη δύναμή του είναι το πάθος για την ομάδα και η αγάπη του για το επιτελείο».