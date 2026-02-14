«Θες να δουλέψεις για μένα;» – Εντυπωσιάστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου ο Γκουαρντιόλα (vid)
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ενθουσιάστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου, κάνοντας του… πρόταση συνεργασίας.
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Φούλαμ με 3-0 μεσοβδόμαδα και πλησίασε στην κορυφή της Premier League την Άρσεναλ, καθώς πλέον τους χωρίζουν 4 βαθμοί, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του το τελευταίο διάστημα.
Όμως, αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και έγινε viral ήταν η συνέντευξη Τύπου του Καταλανού τεχνικού για το FA Cup και το παιχνίδι της ομάδας του με τη Σάλφορντ για τον 4ο γύρο.
Ο Γκουαρντιόλα όπως συνηθίζει στις συνεντεύξεις Τύπου, ανέλυσε το πλάνο της ομάδας του και μίλησε για την εν λόγω αναμέτρηση, ωστόσο εκείνος που… έκλεψε την παράσταση, ήταν ένας δημοσιογράφος, που έκανε μια ερώτηση που «τρέλανε» με θετικό πρόσημο τον προπονητή της Σίτι.
Αυτός που έκανε την ερώτηση ήταν ένας δημοσιογράφος του BBC Sport, ο οποίος θυμήθηκε μία τοποθέτηση του Καταλανού τεχνικού για την τακτική της Ισπανίας με την Τυνησία στο Μουντιάλ του 2006, με τον προπονητή της Σίτι να εντυπωσιάζεται από την εν λόγω ερώτηση και να απαντά φανερά ενθουσιασμένος και σοκαρισμένος στον δημοσιογράφο, λέγοντας: «Θέλεις να γίνεις βοηθός μου;! Γαμ@το, είσαι καταπληκτικός. Είσαι κορυφαίος».
Δείτε το βίντεο με τον δημοσιογράφο και τον Πεπ Γκουαρντιόλα
He already works for us, Pep! 😄@umirf1 pic.twitter.com/tTC2tws2mK
— Match of the Day (@BBCMOTD) February 13, 2026
