Το μήνυμα του Γκουαρντιόλα για τον τίτλο και το τέλος της «ξηρασίας» 89 χρόνων

Έξι λεπτά πριν το φινάλε του χθεσινού αγώνα Λίβερπουλ – Σίτι στο Άνφιλντ, οι «πολίτες» έμοιαζαν να έχουν αποδεχθεί πως το φετινό πρωτάθλημα χάνεται.

Οι «κόκκινοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, με το γκολ του Σομπσλάι στο 74’ και οι οπαδοί της Άρσεναλ έκαναν… πρόβα για την απονομή του πρωταθλήματος, καθώς εκείνη την στιγμή οι Λονδρέζοι ήταν εννιά βαθμούς μπροστά από την Σίτι.

Έλα όμως που τα πράγματα πήραν δραματική εξέλιξη και κράτησαν «ζωντανή» την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Σίλβα ισοφάρισε στο 84’ (1-1) και στις καθυστερήσεις ο Χάαλαντ έκανε το 1-2 με πέναλτι, δίνοντας μια τεράστια νίκη στους φιλοξενούμενους.

Το χαμόγελο του Πεπ Γκουαρντιόλα μετά το σφύριγμα της λήξης ήταν ενδεικτικό της ευφορίας που επικρατούσε στην ομάδα του, καθώς με τους τρεις πόντους στο Άνφιλντ όλα είναι πιθανά.

Η διαφορά της Άρσεναλ παρέμεινε στους έξι πόντους και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Σίτι θα υποδεχθεί τους «κανονιέρηδες» στο Έιτιχαντ.

Man City come from behind to beat Liverpool 2-1 at Anfield and keep chasing Arsenal 🩵💨 pic.twitter.com/eVdeR7s18x — B/R Football (@brfootball) February 8, 2026

«Ήταν μια μεγάλη νίκη, μια νίκη που μας κρατά στην μάχη για το πρωτάθλημα και αποδεικνύει πως η ομάδα μας είναι αποφασισμένη να παλέψει μέχρι το τέλος.

Αυτό θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το παραμικρό λάθος της Άρσεναλ. Θα τα δώσουμε όλα και η Άρσεναλ θα νιώθει την ανάσα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι με τη νίκη της στο Άνφιλντ, η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε τέλος σε μια αρνητική παράδοση που κρατούσε 89 χρόνια.

Η Σίτι πέτυχε για πρώτη φορά μετά το 1937 δύο νίκες την ίδια σεζόν απέναντι στην Λίβερπουλ σε ότι αφορά το πρωτάθλημα Αγγλίας και φυσικά οι φιλοξενούμενοι είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι.

Όπως ιδιαίτερα ικανοποιημένος για έναν επιπλέον λόγο ήταν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο Νορβηγός στράικερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σίτι στο Άνφιλντ κι αυτό το γκολ έμελλε να χαρίσει την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του.