Το μήνυμα του Γκουαρντιόλα για τον τίτλο και το τέλος της «ξηρασίας» 89 χρόνων
Ο προπονητής της Σίτι τόνισε πως η ομάδα του θα «κυνηγήσει» μέχρι τέλους την Άρσεναλ, στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ
- Αλλαγές στα ενοίκια από 1η Απριλίου – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
- Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Έξι λεπτά πριν το φινάλε του χθεσινού αγώνα Λίβερπουλ – Σίτι στο Άνφιλντ, οι «πολίτες» έμοιαζαν να έχουν αποδεχθεί πως το φετινό πρωτάθλημα χάνεται.
Οι «κόκκινοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, με το γκολ του Σομπσλάι στο 74’ και οι οπαδοί της Άρσεναλ έκαναν… πρόβα για την απονομή του πρωταθλήματος, καθώς εκείνη την στιγμή οι Λονδρέζοι ήταν εννιά βαθμούς μπροστά από την Σίτι.
Έλα όμως που τα πράγματα πήραν δραματική εξέλιξη και κράτησαν «ζωντανή» την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Ο Σίλβα ισοφάρισε στο 84’ (1-1) και στις καθυστερήσεις ο Χάαλαντ έκανε το 1-2 με πέναλτι, δίνοντας μια τεράστια νίκη στους φιλοξενούμενους.
Το χαμόγελο του Πεπ Γκουαρντιόλα μετά το σφύριγμα της λήξης ήταν ενδεικτικό της ευφορίας που επικρατούσε στην ομάδα του, καθώς με τους τρεις πόντους στο Άνφιλντ όλα είναι πιθανά.
Η διαφορά της Άρσεναλ παρέμεινε στους έξι πόντους και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Σίτι θα υποδεχθεί τους «κανονιέρηδες» στο Έιτιχαντ.
Man City come from behind to beat Liverpool 2-1 at Anfield and keep chasing Arsenal 🩵💨 pic.twitter.com/eVdeR7s18x
— B/R Football (@brfootball) February 8, 2026
«Ήταν μια μεγάλη νίκη, μια νίκη που μας κρατά στην μάχη για το πρωτάθλημα και αποδεικνύει πως η ομάδα μας είναι αποφασισμένη να παλέψει μέχρι το τέλος.
Αυτό θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το παραμικρό λάθος της Άρσεναλ. Θα τα δώσουμε όλα και η Άρσεναλ θα νιώθει την ανάσα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι.
Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι με τη νίκη της στο Άνφιλντ, η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε τέλος σε μια αρνητική παράδοση που κρατούσε 89 χρόνια.
Η Σίτι πέτυχε για πρώτη φορά μετά το 1937 δύο νίκες την ίδια σεζόν απέναντι στην Λίβερπουλ σε ότι αφορά το πρωτάθλημα Αγγλίας και φυσικά οι φιλοξενούμενοι είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι.
Όπως ιδιαίτερα ικανοποιημένος για έναν επιπλέον λόγο ήταν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο Νορβηγός στράικερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σίτι στο Άνφιλντ κι αυτό το γκολ έμελλε να χαρίσει την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του.
- Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
- Οι εκλογές της Ιαπωνίας έδωσαν στην ακροδεξιά Σανάε Τακαΐτσι τεράστια εξουσία – Τι θα κάνει με αυτήν;
- Τα «σενάρια» για Έντι Χάου και η στάση της Νιούκαστλ
- ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
- Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
- Ισπανία: Οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ανέστειλαν την απεργία τους, αφού κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση
- Τουρκία: Φτιάχνει κλίμα ο Τσελίκ, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
- Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις