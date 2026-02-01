Οργή της Σίτι για την διαιτησία στο ματς με την Τότεναμ (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε πολύτιμο έδαφος, στην προσπάθεια κατάκτησης του φετινού τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τότεναμ στο Λονδίνο.

Η Σίτι προηγήθηκε με 2-0 αλλά δύο γκολ του Σολάνκε, έφεραν το ματς στα ίσα, με αποτέλεσμα η ισοπαλία στον συγκεκριμένο αγώνα, να είναι ένα εξαιρετικό «δώρο» στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Για την ακρίβεια τα δώρα ήταν δύο σήμερα για την πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς οι «κανονιέρηδες» είδαν νωρίτερα το απόγευμα την Άστον Βίλα να χάνει 1-0 στην έδρα της, από την Μπρέντφορντ και λίγες ώρες αργότερα η Τότεναμ «φρέναρε» την Σίτι με την ισοπαλία (2-2) στο Τότεναμ stadium.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι ιθύνοντες της Σίτι αλλά και οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας, είναι έξαλλοι με την διαιτησία του Ρόμπερτ Τζόουνς αλλά και το VAR για την φάση του πρώτου γκολ της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Σολάνκε μείωσε (1-2) για τους γηπεδούχους στο 53’ αλλά το γκολ που πέτυχε ο Άγγλος άσος της Τότεναμ, προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων.

Ο διαιτητής έδειξε σέντρα, την στιγμή που ο στόπερ της Σίτι, Γκουεΐ διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ του σκόρερ. Δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR, το γκολ μέτρησε κι εν συνεχεία η Τότεναμ έκανε το 2-2 μ’ ένα εκπληκτικό γκολ του Σολάνκε, το δεύτερο του 28χρονου στράικερ στο παιχνίδι.

We legit got robbed Solanke fouled Marc Guehi here 😭😭😭 pic.twitter.com/m3UUAwuhwY — Ryan (@bernardooooV3) February 1, 2026

Οι αντιδράσεις των οπαδών της Σίτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν κάτι παραπάνω από… έντονες, καθώς όλοι εξέφραζαν την ίδια απορία. «Πως είναι δυνατόν να μην έχουν δει στο VAR αυτή την παράβαση»;

Βλέποντας κάποιος την φάση, διαπιστώνει ότι ο Σολάνκε κλώτσησε τον κεντρικό αμυντικό της Σίτι και όχι την μπάλα, αλλά από το VAR δεν είπαν στον Τζόουνς να πάει και να ξαναδεί την φάση.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα στην Πρέμιερ Λιγκ, η Άρσεναλ είναι έξι βαθμούς μπροστά από την δεύτερη της βαθμολογίας, Σίτι και εφτά από την Άστον Βίλα, που βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.