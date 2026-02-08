Το «κουμπί καταστροφής» της Μάντσεστερ Σίτι και ο φόβος των £2,5 δισ.

Η υπόθεση των περίφημων «115 κατηγοριών» εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια κλασική διαμάχη περί οικονομικών κανονισμών. Στο παρασκήνιο της αγγλικής ποδοσφαιρικής βιομηχανίας κυκλοφορεί ολοένα και πιο έντονα η άποψη ότι η καθυστέρηση στην έκδοση της ετυμηγορίας δεν οφείλεται στην πολυπλοκότητα των φακέλων, αλλά στον φόβο των συνεπειών. Συνέπειες που, σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις, θα μπορούσαν να κοστίσουν στην Premier League έως και 2,5 δισεκατομμύρια λίρες άμεσα.

Η λογική αυτής της θεωρίας είναι απλή αλλά εκρηκτική. Αν η Μάντσεστερ Σίτι τιμωρηθεί με την έσχατη ποινή –αποβολή από την Premier League ή σοβαρό αγωνιστικό υποβιβασμό– το οικοδόμημα που έχει χτιστεί γύρω από το brand της ομάδας καταρρέει μέσα σε ώρες. Παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά και ο Πεπ Γκουαρντιόλα, δεν δεσμεύονται μόνο από συμβόλαια, αλλά και από το επίπεδο ανταγωνισμού. Η αποχώρησή τους σε ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται δεδομένη.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το λεγόμενο «kill switch». Τα τηλεοπτικά συμβόλαια της Premier League δεν στηρίζονται απλώς στον θεσμό, αλλά και στο προϊόν: στα αστέρια, στους προπονητές-σύμβολα, στις ομάδες που εγγυώνται παγκόσμια τηλεθέαση. Η Μάντσεστερ Σίτι των τελευταίων ετών δεν είναι απλώς ένας σύλλογος· είναι βασικό περιουσιακό στοιχείο της λίγκας. Αν αυτό το στοιχείο αποδυναμωθεί δραματικά, τότε –σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία– οι τηλεοπτικοί πάροχοι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ρήτρες επαναδιαπραγμάτευσης ή ακόμη και ακύρωσης συμβολαίων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική. Όχι μόνο για τη City, αλλά για ολόκληρη την Premier League, η οποία έχει δομήσει την οικονομική της υπεροχή πάνω σε μακροχρόνιες, εξαιρετικά ακριβές τηλεοπτικές συμφωνίες. Η απώλεια δισεκατομμυρίων δεν θα ήταν θεωρητική· θα ήταν άμεση, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε συλλόγους, μισθούς, μεταγραφές και διεθνή εικόνα του πρωταθλήματος.

Έτσι, η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της απόφασης αποκτά άλλη διάσταση. Δεν πρόκειται απλώς για νομική προσοχή ή τήρηση διαδικασιών. Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη επιβολής κανόνων και στον φόβο ότι η αυστηρή εφαρμογή τους μπορεί να τινάξει στον αέρα το ίδιο το προϊόν. Η Premier League βρίσκεται, ίσως για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα, μπροστά στο δίλημμα: δικαιοσύνη ή οικονομική αυτοπροστασία;

Ανεξάρτητα από το αν η θεωρία του «κουμπιού καταστροφής» ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, ένα είναι βέβαιο. Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έχει πάψει να αφορά μόνο έναν σύλλογο. Αγγίζει τον πυρήνα της σύγχρονης ποδοσφαιρικής βιομηχανίας και αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και τα δισεκατομμύρια που τον περιβάλλουν. Και γι’ αυτό, κάθε μέρα καθυστέρησης κάνει τον θόρυβο πιο δυνατό.

Οι 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League και σχετίζονται κυρίως με την περίοδο από το 2009 έως το 2018. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο σύλλογος κατηγορείται ότι δεν παρείχε ακριβή και πλήρη οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έσοδα από χορηγίες, τα οποία φέρονται να έχουν διογκωθεί τεχνητά ώστε να εμφανίζεται συμμόρφωση με τους κανονισμούς βιωσιμότητας. Παράλληλα, υπάρχουν κατηγορίες για λανθασμένη δήλωση ή απόκρυψη πραγματικών αμοιβών παικτών και προπονητών, καθώς και για παραβίαση των κανόνων Profitability and Sustainability της λίγκας. Ένα σημαντικό μέρος των κατηγοριών αφορά επίσης τη φερόμενη μη συνεργασία της City με τις έρευνες της Premier League σε μεταγενέστερα χρόνια, στοιχείο που επιβαρύνει τη θέση της ανεξάρτητα από το αν αποδειχθούν ή όχι οι αρχικές οικονομικές παραβάσεις.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει επίσημη μορφή τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Premier League ανακοίνωσε δημόσια ότι παραπέμπει τη City σε ανεξάρτητη επιτροπή, έπειτα από πολυετή έρευνα που είχε τις ρίζες της σε αποκαλύψεις και διαρροές εγγράφων από το 2018. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 και ολοκληρώθηκε προς το τέλος της ίδιας χρονιάς, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Η καθυστέρηση θεωρείται ασυνήθιστα μεγάλη και έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για τις πιθανές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες μιας καταδικαστικής απόφασης. Με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, η απόφαση αναμένεται εντός του 2026, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι όποια πλευρά ηττηθεί θα προσφύγει σε έφεση, παρατείνοντας περαιτέρω την οριστική έκβαση μιας από τις πιο σοβαρές και καθοριστικές υποθέσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.