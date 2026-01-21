Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Σε μία κίνηση που βλέπουμε σπάνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο προέβησαν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, μετά την κάκιστη εμφάνισή τους και βαριά ήττα με 3-1 από τη Μπόντο/Γκλιμτ στη Νορβηγία, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Όπως έγινε γνωστό, οι παίκτες των «πολιτών» αισθανόμενο άσχημα που πρόσφεραν αυτό το αποκαρδιωτικό θέαμα στους 374 οπαδούς τους που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο, προτίθενται να τους καλύψουν τα έξοδα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των αρχηγών, η οποία αποτελείται από τους Μπερνάρντο Σίλβα , Ρούμπεν Ντίας , Ρόντρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «…η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουνε αγγλικά ΜΜΕ το ποσό αυτό ανέρχεται σε 9,357 λίρες, ή αλλιώς σε 10,740 ευρώ.

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν το πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα το θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν πολύ ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν στο παγωμένο κρύο σε όλη τη δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.

Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε το Σάββατο για τον αγώνα μας εναντίον της Γουλβς και μετά ξανά την επόμενη Τετάρτη όταν θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλατασαράι μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς μας στο Etihad» αναφέρει χαρακτηριστικά το απολογιτικό μύνημα των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι.