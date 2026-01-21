sports betsson
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21 Ιανουαρίου 2026 | 18:49

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σε μία κίνηση που βλέπουμε σπάνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο προέβησαν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, μετά την κάκιστη εμφάνισή τους και βαριά ήττα με 3-1 από τη Μπόντο/Γκλιμτ στη Νορβηγία, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Όπως έγινε γνωστό, οι παίκτες των «πολιτών» αισθανόμενο άσχημα που πρόσφεραν αυτό το αποκαρδιωτικό θέαμα στους 374 οπαδούς τους που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο, προτίθενται να τους καλύψουν τα έξοδα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των αρχηγών, η οποία αποτελείται από τους Μπερνάρντο Σίλβα , Ρούμπεν Ντίας , Ρόντρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «…η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουνε αγγλικά ΜΜΕ το ποσό αυτό ανέρχεται σε 9,357 λίρες, ή αλλιώς σε 10,740 ευρώ.

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν το πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα το θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν πολύ ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν στο παγωμένο κρύο σε όλη τη δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.

Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε το Σάββατο για τον αγώνα μας εναντίον της Γουλβς και μετά ξανά την επόμενη Τετάρτη όταν θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλατασαράι μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς μας στο Etihad» αναφέρει χαρακτηριστικά το απολογιτικό μύνημα των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι.

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream sports
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
Ανατροπή 21.01.26
Ανατροπή 21.01.26

Απογοήτευση στην Κομισιόν για το «πάγωμα» της Mercosur - Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο - Η επόμενη μέρα

«Ήττα» για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί. Βαθιά διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο
Βόλεϊ 21.01.26
Βόλεϊ 21.01.26

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του CEV Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
