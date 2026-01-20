Δύο γρήγορα γκολ για τη Μπόντο κόντρα στη Σίτι (vids)
Δύο γκολ του Χεγκ μέσα σε ένα δίλεπτο σόκαραν τη Μάντσεστερ Σίτι, με την Μπόντο να προηγείται 2-0 στο ημίχρονο.
Σε εφιάλτη εξελίσσεται το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκε από πολύ νωρίς με δύο γκολ πίσω στο σκορ.
Στο 22′ ο Μπλόμεργκ έβγαλε ωραία σέντρα για τον Χεγκ που με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ δύο λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης ξαναχτύπησε.
Το 1-0:
Πάλι ο Μπλόμεργκ ήταν ο δημιουργός και ο Χεγκ με πλασέ αυτή τη φορά έγραψε το 2-0 για την Μπόντο που βρήκε χώρους και έκανε τεράστια ζημιά στους «πολίτες».
Το 2-0:
