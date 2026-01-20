Δύο γρήγορα γκολ για τη Μπόντο κόντρα στη Σίτι (vids)

Σε εφιάλτη εξελίσσεται το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκε από πολύ νωρίς με δύο γκολ πίσω στο σκορ.

Στο 22′ ο Μπλόμεργκ έβγαλε ωραία σέντρα για τον Χεγκ που με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ δύο λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης ξαναχτύπησε.

Το 1-0:

Πάλι ο Μπλόμεργκ ήταν ο δημιουργός και ο Χεγκ με πλασέ αυτή τη φορά έγραψε το 2-0 για την Μπόντο που βρήκε χώρους και έκανε τεράστια ζημιά στους «πολίτες».

Το 2-0: