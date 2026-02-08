Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Η ματσάρα του «Άνφιλντ» βάφτηκε… γαλάζια! Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε μια απίθανη ανατροπή με γκολ στο 84ο και το 93ο λεπτό, ανέτρεψε το σκορ μετά το 1-0 της Λίβερπουλ με τη γκολάρα του Σομποσλάι στο 74′ και απέδρασε με ένα ιστορικό «διπλό», αφού με αυτή τη νίκη της και μετά το 3-0 του πρώτου γύρου στο «Etihad», για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1936-37 κατάφερε να νικήσει τους «κόκκινους» και στα δύο ματς πρωταθλήματος. Παράλληλα, ήταν και μόλις η δεύτερη νίκη για τη Σίτι στο «σπίτι» της Λίβερπουλ στα τελευταία 23 παιχνίδια στην Premier League (2-7-14), μετά το 1-4 τον Φλεβάρη του ’21 εν μέσω πανδημίας.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και σε τροχιά τίτλου, ενώ αντίθετα η Λίβερπουλ, μετά τα δύο προηγούμενα εξαιρετικά ματς με Καραμπάχ και Νιούκαστλ στα οποία έβαλε 10 γκολ, θυμήθηκε τον… φετινό εαυτό της και «αυτοκτόνησε». Η ήττα αυτή, άφησε τους «ρεντς» πολύ πίσω πια, στους 39 βαθμούς και το -4 από την 5η Τσέλσι.

Καλύτερη η Σίτι στο πρώτο ημίχρονο

Με κατοχή της Σίτι ξεκίνησε το ματς, με τους «πολίτες» να πιέζουν για το γκολ από νωρίς. Στο 2′ ο Χάαλαντ έχασε την πρώτη ευκαιρία, ενώ στο 10′ άουτ πέρασε και η κεφαλιά του Κουσάνοφ. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρμούς αστόχησε σε τετ-α-τετ και στο 26′ ο Σαλάχ δοκίμασε το πόδι του αλλά η μπάλα κόντραρε. Άουτ πέρασε και το επόμενο σουτ του Αιγύπτιου, όπως και αυτό του Μαρμούς για τη Σίτι στο 41′.

Ματσάρα στο δεύτερο και… χαμός στο φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο Εκιτικέ έχασε καλή ευκαιρία στο 53′, όπως και ο Σεμένιο στο 56′ για τη Σίτι. Στην αμέσως επόμενη φάση, ξανά ο Εκιτικέ δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, με το γκολ των γηπεδούχων τελικά να έρχεται στο 74′, με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι -δοκάρι και γκολ- από τα 30 μέτρα. Και εκεί που φαινόταν ότι η Λίβερπουλ θα έπαιρνε μια σπουδαία νίκη, η Σίτι αντέδρασε και έδειξε τον χαρακτήρα της.

Στο 84′, ο Μπερνάρντο Σίλβα ισοφάρισε με κοντινή προβολή έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Χάαλαντ στην περιοχή και στο 90+1′ η Σίτι κέρδισε πέναλτι, για ανατροπή του Νούνες από τον Άλισον. Στο 93′ ο Χάαλαντ εκτέλεσε εύστοχα και χάρισε στην ομάδα του την τεράστια νίκη, παρότι ακολούθησε… χαμός στις καθυστερήσεις. Τεράστιες ευκαιρίες πρώτα από τον Νούρι για τη Σίτι, έπειτα από τον Μακ Άλιστερ στο 99′ και στο 90+10′ γκολ από τον Τσερκί που ακυρώθηκε μέσω VAR καθότι είχε προηγηθεί κόκκινη και φάουλ του Σομποσλάι πάνω στον Χάαλαντ που ετοιμαζόταν να σπρώξει τη μπάλα σε κενή εστία, ενώ αυτή κατέληξε ούτως η άλλως εκεί!

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 7/2

Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3

Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0

Γουλβς – Τσέλσι 1-3

Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2

Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1

Φούλαμ – Έβερτον 1-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

Κυριακή 8/2

Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας 0-1

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Τρίτη 10/2

21:30 Έβερτον – Μπόρνμουθ

21:30 Τότεναμ – Νιούκαστλ

21:30 Τσέλσι – Λιντς

22:15 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τετάρτη 11/2

21:30 Άστον Βίλα – Μπράιτον

21:30 Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι

21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

21:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

Πέμπτη 12/2

22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ