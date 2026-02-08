Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας 0-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «αετούς»

Νίκη-ανάσα για την Κρίσταλ Πάλας δύο μήνες μετά την τελευταία της στην Premier League. Στο πρώτο από τα δύο ματς του κυριακάτικου προγράμματος της 25ης αγωνιστικής, οι «αετοί» επικράτησαν 1-0 της Μπράιτον στο «AMEΧ», χάρη σε γκολ του Ισμαϊλά Σαρ στο 61ο λεπτό. Αυτό ήταν το πρώτο «τρίποντο» για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ μετά τις 7 Δεκεμβρίου, όταν είχε νικήσει 2-1 τη Φούλαμ. Έκτοτε, μεσολάβησαν 9 ματς πρωταθλήματος στα οποία μέτρησε μόλις 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, με γκολ 5-17, αποτελέσματα που την άφησαν πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία παρότι είχε ξεκινήσει εξαιρετικά τη χρονιά.

Πλέον, μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Κρίσταλ Πάλας πέρασε την αντίπαλό της στη βαθμολογία, φτάνοντας τους 32 βαθμούς και την 13η θέση και αφήνοντας τη Μπράιτον στους 31 και την 14η. Για τους «γλάρους», ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε βασικός μέχρι να γίνει αλλαγή στο 82ο λεπτό και μάλιστα είχε μια πολύ καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει λίγα λεπτά μετά το γκολ της Πάλας. Μετά την ήττα αυτή, η ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ έμεινε για 5η συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετρώντας πια 2 ήττες και 3 ισοπαλίες στο διάστημα αυτό, με τελευταία της νίκη στις 3 Γενάρη.

Ως προς την εικόνα του αγώνα, συνολικά παίχτηκε ένα κλειστό ματς με λίγες φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο σκόρερ του αγώνα ήταν αυτός που είχε και τη μοναδική μεγάλη φάση στο 44′, όταν το σουτ που δοκίμασε εντός περιοχής πέρασε λίγο άουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο Εβάν Γκεσάντ μπήκε σαν αλλαγή για την Πάλας στο 58′ και τρία λεπτά αργότερα με ωραία προσπάθεια και ασίστ, έβγαλε τετ-α-τετ τον Σαρ που με ωραίο σουτ στην κίνηση έκανε το 0-1. Τέσσερα λεπτά μετά, στο 65′, ο Κωστούλας βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή και δοκίμασε ένα σουτ, όμως ο Χέντερσον έσωσε. Ως το φινάλε οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά το ματς και πήραν μια πολύτιμη νίκη, δύο μήνες μετά την τελευταία τους.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 7/2

Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3

Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0

Γουλβς – Τσέλσι 1-3

Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2

Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1

Φούλαμ – Έβερτον 1-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

Κυριακή 8/2

Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας 0-1

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Τρίτη 10/2

21:30 Έβερτον – Μπόρνμουθ

21:30 Τότεναμ – Νιούκαστλ

21:30 Τσέλσι – Λιντς

22:15 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τετάρτη 11/2

21:30 Άστον Βίλα – Μπράιτον

21:30 Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι

21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

21:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

Πέμπτη 12/2

22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ