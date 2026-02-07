sports betsson
Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3: «Ζωντανές» για Ευρώπη, με γκολ στο 85′ οι «Μέλισσες»!
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 22:28

Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3: «Ζωντανές» για Ευρώπη, με γκολ στο 85′ οι «Μέλισσες»!

Τεράστια νίκη με 3-3, μέσα στην έδρα της Νιούκαστλ πέτυχε η Μπρέντφορντ χάρη σε γκολ του Ουατταρά στο 85′ και διατήρησε ζωντανά τα όνειρα Ευρώπης που κάνει.

Η Μπρέντφορντ συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στη φετινή Premier League, καθώς επικράτησε με σκορ 3-2 στο «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» της Νιούκαστλ και έπιασε στην έκτη θέση της κατάταξης την περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η οποία φιλοξενεί αύριο τη Μάντσεστερ Σίτι, στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής.

Το γκολ του Ουαταρά στο 85΄ ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στις «σφήκες», που την περασμένη εβδομάδα είχε κάνει κι άλλο μεγάλο «διπλό», επί της Αστον Βίλα.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ματς, στο 15ο λεπτό το σουτ του Μέρφι έξυσε τα δοκάρια του Κέλεχερ και στο 20’ ο Λιούις Πότερ αστόχησε από κοντά ενώ στο 24’ ο Μπότμαν έκανε το 1-0 με κεφαλιά μετά από κόρνερ. Στο 26’ ο Πόουπ απέκρουσε το σουτ του Ουαταρά και στο 29’ ο Γιάνελτ έσωσε στη γραμμή μετά από σουτ του Γουισά.

Μάλιστα στο 37ο λεπτό ο Ουαταρά έβγαλε όμορφη σέντρα από αριστερά και ο Γιάνελτ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Μάλιστα στο 45ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ο Τιάγκο έγραψε το 1-2 από τα 11 μέτρα.

Στο 54’ ο Τρίπιερ από δεξιά βρήκε τον Ελάνγκα, εκείνος τσίμπησε για τον Μπαρνς αλλά η κεφαλιά του τελευταίου πέρασε έξω και στο 67’ ο Κέλεχερ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Τιαό. Στο 74’ ο Γκιμαράες κέρδισε πέναλτι από τον Καγιόντε και ο ίδιος έκανε το 2-2 από τα 11 μέτρα, ενώ στο 81’ ο Βολτεμάντε άργησε να σουτάρει και όταν το έκανε, κόπηκε.

Κι όμως στο 85’ ο Πόουπ έκανε λάθος στο βολέ, ο Γένσεν με τη μία βρήκε τον Ουαταρά κι εκείνος μέσα από την περιοχή πλάσαρε για το 2-3. Στο 90+2’ ο Ελάνγκα πλάσαρε άστοχα από καλή θέση και στο 90+10′ ο Ουαταρά έχασε μεγάλη ευκαιρία στην κόντρα.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Τρίπιερ (87’ Μπερν), Μπότμαν, Τιαό, Γκιμαράες, Γουίλοκ (46’ Ελάνγκα), Τονάλι (87’ Ράμσεϊ), Μπαρνς, Γουισά (65’ Οσούλα), Μέρφι (46’ Βολτεμάντε)

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Χέρι, Αγιέρ, Φαν ντεν Μπερχ, Γιάνελτ, Χέντερσον (56’ Γιαρμόλιουκ), Καγιόντε, Ουαταρά, Λιούις Πότερ (80’ Ντονοβαν), Γενσεν (87’ Ντάμσγκααρντ), Τιάγκο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής στην Premier League:

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0 (38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)
Φούλαμ – Έβερτον 1-2
Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2
Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0
Γουλβς – Τσέλσι 1-3
Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1
Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3
8/2 16:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ
8/2 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη (26η) αγωνιστική:

10/2 21:30 Τότεναμ – Νιούκαστλ
10/2 21:30 Τσέλσι – Λιντς
10/2 21:30 Έβερτον – Μπόρνμουθ
10/2 22:15 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
11/2 21:30 Νότιγχαμ – Γουλβς
11/2 21:30 Άστον Βίλα – Μπράιτον
11/2 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι
11/2 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
11/2 22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ
12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

