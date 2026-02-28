Λέρος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του

Στην Εισαγγελία Κω, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Ο 18χρονος δια του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 18χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο από τον 18χρονο γιο του μετά από άγριο καβγά που είχαν μεταξύ τους.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Όπως αποκαλύπτει το «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2021 είχε δεχθεί καταγγελία για συστηματική κακοποίηση του 12χρονου τότε νεαρού από τον πατέρα του.

Ωστόσο από τότε δεν έγινε κάτι για να προστατευτεί ο 18χρονος, που έγινε δράστης της δολοφονίας του πατέρα του.