Συντριβή για τους Μπακς στο Μιλγουόκι (127-98) – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ο Τζέϊλεν Μπράνσον σημείωσε 22 από τους 27 πόντους του στην πρώτη περίοδο, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους Νικς να επικρατήσουν με 127-98 επί των Μιλγουόκι Μπακς.

Παράλληλα, ο Ανούνομπι πρόσθεσε 24 πόντους και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που είχε ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα 50% (21/42). Επίσης, ο Λάντρι Σάμετ σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Τζος Χαρτ είχε 12 και οι Μίκαλ Μπρίτζες και Μοχάμεντ Ντιαουάρα σημείωσαν από 10.

Με 19 πόντους, ο Μάιλς Τέρνερ ήταν ο κορυφαίος για τα «ελάφια», που παρατάχθηκαν για ακόμη ένα ματς χωρίς τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πέτυχε 17 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε 14 πόντους. Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ντιτρόϊτ-Κλίβελαντ 122-119 (παρ.)

Βοστώνη-Μπρούκλιν 148-111

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 98-127

Ντάλας-Μέμφις 105-124

Οκλαχόμα Σίτι-Ντένβερ 127-121 (παρ.)