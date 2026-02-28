ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

«Κρίσιμα ερωτήματα» σχετικά με τον θάνατο της 67χρονης Μαρίας Λαδά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω ανακοίνωσης του υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Πέτρου Παππά.

Όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Μεγάλη θλίψη, αλλά και οργή για την ανεπάρκεια των υποδομών προσβασιμότητας, προκαλεί ο τραγικός θάνατος της 67χρονης Μαρίας Λαδά στο αεροδρόμιο Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’.

Μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έφυγε με τρόπο που αναδεικνύει τα διαχρονικά κενά στην ασφάλεια και την εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας.

Είναι αδιανόητο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, στη βασική πύλη εισόδου της Ελλάδας, να μην διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας και προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα δεν είναι διακοσμητική πρόβλεψη. Είναι θεμελιώδης υποχρέωση.

Ο θάνατος της Μαρίας Λαδά μάς υποχρεώνει να θέσουμε επιπλέον, συγκεκριμένα και κρίσιμα ερωτήματα:

-Πότε ελέγχθηκε τελευταία φορά ο συγκεκριμένος εξοπλισμός και από ποια αρμόδια αρχή;

– Υπήρχε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του αναβατήρα και της ράμπας;

– Τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης ΑμεΑ;

– Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και τακτική επανακατάρτιση του προσωπικού που διαχειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες;

– Ποιος εποπτεύει ουσιαστικά τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών εξυπηρέτησης ΑμεΑ εντός κρίσιμων υποδομών;

– Υπάρχει μηχανισμός τακτικών, ανεξάρτητων ελέγχων προσβασιμότητας;

– Είναι επαρκής η στελέχωση των υπηρεσιών υποστήριξης επιβατών με αναπηρία ή λειτουργούν με ελλείψεις;

– Υπάρχει σαφές πρωτόκολλο άμεσης παρέμβασης όταν διαπιστώνεται τεχνική αστοχία;

– Ποιος λογοδοτεί όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;

Ως υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, δεσμεύομαι ότι το θέμα θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία».