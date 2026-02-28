Η Σίντνεϊ Σουίνι έδειξε τις ικανότητες της με την μπάλα μετά το ματς της Σπόρτινγκ (pics, vid)
Η Σίντνεϊ Σουίνι πήγε να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και «έκλεψε» τις εντυπώσεις!
Μπορεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας να πήρε τη νίκη με σκορ 3-0 κόντρα στην Εστορίλ στο τελευταίο της παιχνίδι του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ωστόσο αυτό που ξεχώρισε από την βραδιά και έκανε τον γύρο του κόσμου δεν ήταν κάποιο γκολ που πέτυχε η παρέα του Φώτη Ιωαννίδη.
Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ειδική καλεσμένη στον αγώνα και όπως είναι λογικό τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της!
Η πανέμορφη ηθοποιός και γνωστή από τους ρόλους της στο Euphoria και το White Lotus παρακολούθησε το ματς, πήρε δώρο μια φανέλα με το όνομά της από την πορτογαλική ομάδα, η οποία και την φιλοξένησε στο γήπεδο, αλλά έδειξε επίσης ότι ξέρει πολλή μπάλα!
Τα βίντεο με τη Σουίνι
Bem-vinda a Alvalade, @sydney_sweeney 💚 pic.twitter.com/kHP0YOFX52
— Sporting CP (@SportingCP) February 27, 2026
Η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα καπέλο, συνοδευόταν από τους Λίο Γούντολ και Μάθιου Γκουντ, επίσης ηθοποιούς. Σε βίντεο που υπάρχει στα social media η γνωστή ηθοποιός κατέβηκε μετά το τέλος του ματς στον αγωνιστικό χώρο και έπαιξε λίγο με την μπάλα με αντίπαλο τη μασκότ και όχι μόνο, δείχνοντας ότι αν και αμερικανή γνωρίζει κάτι από ποδόσφαιρο.
Sydney Sweeney desceu ao relvado de Alvalade onde mostrou os seus dotes com bola.
A @sydney_sweeney é LEOA 💚😝
— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) February 27, 2026
