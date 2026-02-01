magazin
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
«Δεν είμαι πιόνι κανενός» – Η Σίντνεϊ Σουίνι ξεκαθαρίζει αν είναι μια MAGA Barbie
Fizz 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:10

«Δεν είμαι πιόνι κανενός» – Η Σίντνεϊ Σουίνι ξεκαθαρίζει αν είναι μια MAGA Barbie

Σε νέα συνέντευξή της η αγαπημένη σταρ του Ντόναλντ Τραμπ, Σίντνεϊ Σουίνι, παίρνει θέση για τον χαρακτηρισμό που τη θέλει να αποθεώνεται από το κίνημα των MAGA

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ανερχόμενη σταρ της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο μιας έντονης ιδεολογικής διαμάχης.

Ως το cover girl του Cosmopolitan, η ηθοποιός του Euphoria ρωτήθηκε για άλλη μια φορά για το στρατόπεδο που επιλέγει πολιτικά έχοντας βρεθεί πολλές φορές στο «επίκεντρο πολλών διενέξεων για τον πολιτισμικό πόλεμο» μετά τη viral διαφήμιση των τζιν American Eagle που προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Σουίνι τι πιστεύει για την ταμπέλα που της έχει «φορεθεί» ως MAGA Barbie.

«Ποτέ δεν ήμουν εδώ για να μιλήσω για πολιτική. Πάντα ήμουν εδώ για να δημιουργώ τέχνη, οπότε αυτή δεν είναι μια συζήτηση στην οποία θέλω να βρεθώ στην πρώτη γραμμή», είπε η Σουίνι. «Και νομίζω ότι εξαιτίας αυτού, οι άνθρωποι θέλουν να το πάνε ακόμα παραπέρα και να με χρησιμοποιήσουν ως πιόνι τους. Αλλά είναι κάποιος άλλος που με χαρακτηρίζει ως κάτι και δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό».

Η σταρ και πλέον επιχειρηματίας εσωρούχων είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες στο διαδίκτυο – είτε της αρέσει είτε όχι.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν διευκρινίζει ή δεν διορθώνει εικασίες σχετικά με τις πολιτικές της απόψεις, η σταρ της Christy είπε:

«Δεν έχω καταλήξει ακόμη στο γιατί. Δεν έχω μίσος μέσα μου. Αν βγω και πω, ‘Αυτό δεν είναι αλήθεια’, θα μου απαντήσουν: ‘Το λες για να κάνεις την καλή’. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσεις, ποτέ. Απλώς πρέπει να συνεχίσω να είμαι αυτή που είμαι, γιατί ξέρω ποια είμαι. Δεν μπορώ να τους κάνω όλους να με αγαπήσουν. Ξέρω τι αντιπροσωπεύω».

Η Σουίνι σημείωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να πάρει δημόσια θέση για την πολιτική στο μέλλον. «Όχι», είπε όταν ρωτήθηκε. «Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Με ενδιαφέρουν οι τέχνες. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για την πολιτική. Αυτός δεν είναι ένας τομέας στον οποίο έχω φανταστεί ποτέ πως θα με απασχολήσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έγινα αυτή που είμαι» πρόσθεσε.

«Έγινα ηθοποιός επειδή μου αρέσει να λέω ιστορίες, αλλά δεν πιστεύω στο μίσος σε καμία μορφή. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε σεβασμό και κατανόηση ο ένας για τον άλλον» συνέχισε.

Σε άλλη συνέντευξη του Νοεμβρίου στο GQ, η Σουίνι είχε ερωτηθεί ξανά για την αμφιλεγόμενη καμπάνια που φέρεται να προκάλεσε ανιδράσεις για τις αναφορές της στην λευκή υπεροχή και την ευγονική.

View this post on Instagram

A post shared by Cosmopolitan (@cosmopolitan)

«Έκανα μια διαφήμιση για τζιν. Θέλω να πω, η αντίδραση σίγουρα με εξέπληξε αλλά λατρεύω τα τζιν. Το μόνο που φοράω είναι τζιν. Κυριολεκτικά φοράω τζιν και ένα μπλουζάκι κάθε μέρα της ζωής μου».

Η Σουίνι πρόσθεσε ότι ήταν «σουρεαλιστικό» να βλέπει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο να μιλούν για τη διαφήμιση.

«Πάντα πίστευα ότι δεν είμαι εδώ για να πω στους ανθρώπους τι να σκεφτούν… όταν έχω ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, ο κόσμος θα το μάθει» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη στρατηγική της «σιωπής» και την παγίδα της δημόσιας απολογίας, η Σούνι είπε στο People:

«Στο παρελθόν, η στάση μου ήταν να μην απαντώ ποτέ σε οτιδήποτε, αρνητικό ή θετικό, γράφει ο Τύπος αλλά πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι η σιωπή μου σχετικά με αυτό το θέμα έχει μόνο διευρύνει το χάσμα, δεν το έχει κλείσει. Ελπίζω λοιπόν αυτή η νέα χρονιά να φέρει περισσότερη έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν αντί σε αυτά που μας χωρίζουν».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της εδώ

