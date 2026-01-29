Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Μέχρι πού θα έφτανε κανείς για να πουλήσει ένα σουτιέν; Η Ρεπουμπλικανή σταρ Σίντνεϊ Σουίνι απέδειξε πρόσφατα πως δεν αναγνωρίζει όρια, επιλέγοντας να «ντύσει» ακόμη και την εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ με τα εσώρουχα της νέας της σειράς, Syrn, προκαλώντας την οργή των αρχών αλλά και την απόλυτη προσοχή του κοινού.

Γνωρίζοντας καλά πως η προσοχή των καταναλωτών είναι το πιο ακριβό νόμισμα, η νεαρή ηθοποιός που προκάλεσε το διαδίκτυο ως πρωταγωνίστρια στην αμφιλεγόμενη καμπάνια για τζιν που για κάποιους φλέρταρε με την λευκή υπεροχή και την ευγονική, επιμένει να χρησιμοποιεί το ρίσκο και την πρόκληση ως βασικά εργαλεία marketing.

Αξίωμα: στον κόσμο της μόδας, η σιωπή είναι η μόνη αποτυχία.

Η Σουίνι δεν είναι άγνωστη στις αντιπαραθέσεις, όμως το τελευταίο της προωθητικό τρικ ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Τη Δευτέρα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram που την απεικονίζει μαζί με μια ομάδα ανθρώπων ντυμένων στα μαύρα να σκαρφαλώνουν στην παγκοσμίως γνωστή πινακίδα του Χόλιγουντ υπό την κάλυψη της νύχτας.

Με σάκους γεμάτους από σουτιέν, η ομάδα κάλυψε τα γράμματα του ορόσημου με τα προϊόντα της νέας της σειράς εσωρούχων, Syrn, η οποία έκανε επίσημη πρεμιέρα την Τετάρτη. Η ίδια η Σουίνι στάθηκε μπροστά από την πινακίδα, χαμογελώντας με περηφάνια για την αποστολή που μόλις είχε ολοκληρώσει.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ηθοποιός στο περιοδικό Elle, η Syrn «δημιουργήθηκε για να δώσει λύση σε ενοχλητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθημερινά, όπως οι τιράντες που πιέζουν το δέρμα και οι στενές φάσες που προκαλούν δυσφορία».

Ο στόχος της, υπογράμμισε, είναι να οικοδομήσει μια επωνυμία που κατανοεί τις γυναίκες αντί να τις αντιμετωπίζει ως παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Δηλαδή ό,τι λένε και οι άλλες διάσημες που έχουν λανσάρει σειρές εσωρούχων με επιτυχία, οι Κιμ Καρντάσιαν, Ριάνα και Λίζο.

Η πρωτοβουλία της προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο από τις ανταγωνίστριες της. Ο Στιβ Νίσεν, διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, το οποίο κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας της πινακίδας, δήλωσε ξεκάθαρα πως η παραγωγή της Σουίνι δεν είχε λάβει καμία άδεια.

Το Επιμελητήριο απαιτεί από κάθε άτομο ή εταιρεία που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σύμβολο για εμπορικούς σκοπούς να προμηθευτεί ειδική άδεια, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη ποτέ.

Ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε πως δεν διαπιστώθηκε διάπραξη εγκλήματος, το Επιμελητήριο διεξάγει έρευνα για το πώς η ομάδα απέκτησε πρόσβαση στον προστατευόμενο χώρο.

Από την πλευρά της, η Σίντνεϊ Σουίνι αρνήθηκε να σχολιάσει αν είχε άδεια, χαρακτηρίζοντας την πράξη της όχι ως διαφημιστικό κόλπο, αλλά ως ένα «σήμα» προς το κοινό, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Η Σουίνι υποστηρίζει ότι στόχος της είναι να χτίσει ένα brand που «κατανοεί τις γυναίκες αντί να τους μιλάει υποτιμητικά»

Αν και το περιστατικό προκάλεσε θόρυβο, δεν είναι η πρώτη φορά που η πινακίδα του Χόλιγουντ γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για προωθητικούς σκοπούς. Άλλωστε, πόση ειρωνεία, το ίδιο το σύμβολο δημιουργήθηκε το 1923 ως μια γιγαντιαία διαφήμιση για το κτηματομεσιτικό έργο Hollywoodland.

Στο πέρασμα των δεκαετιών, η πινακίδα έχει τροποποιηθεί για να τιμήσει την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ το 1987, ενώ την ίδια χρονιά το δίκτυο Fox είχε συνάψει συμφωνία για να αλλάξει το όνομα σε Fox για πέντε ημέρες.

Ωστόσο, οι μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις συνήθως καταλήγουν σε συλλήψεις. Το 2021, ακτιβιστές που διαμαρτύρονταν για τη λογοκρισία του γυμνού στο Instagram άλλαξαν τα γράμματα σε Hollyboob, ενώ πέρυσι έξι άτομα συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στην προσπάθειά τους να αναρτήσουν ένα πανό.

Όποια και αν είναι η κατάληξη της κόντρας, η Σουίνι πέτυχε το σκοπό της. Η μπράντα της συζητήθηκε και η κερδοφόρα πίτα των lingerie έχει πλέον μια ακόμη μνηστή που εισέρχεται σε μια αγορά που κατακλύζεται από ηχηρά ονόματα.

Η Σουίνι έχει επιλέξει με σωφροσύνη τους συνεργάτες της συστήνοντας με επιθετικό μάρκετινγκ μια πανίσχυρη επενδυτική μηχανής καθώς πίσω από τη νέα σειρά εσωρούχων της κρύβεται μια στρατηγική συμμαχία δισεκατομμυρίων που φιλοδοξεί να ανατρέψει τα μερίδια αγοράς στα εσώρουχα.

Το εγχείρημα της έχει την υποστήριξη του Μπεν Σουέριν της Coatue, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται επενδύσεις για ονόματα όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Μάικλ Ντελ

Η εμπλοκή τέτοιων οικονομικών κολοσσών δείχνει ότι η Syrn δεν είναι απλώς μια ακόμη προσπάθεια μιας διάσημης να εξαργυρώσει τη φήμη της, αλλά ένα δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο που στοχεύει στον σκληρό ανταγωνισμό με επωνυμίες όπως η Skims της Κιμ Καρντάσιαν και η Savage x Fenty της Ριάνα.

Βέβαια, παρά τη λάμψη και τα τεράστια κεφάλαια που μπορούν να υποστηρίξουν το εγχείρημα, οι ειδικοί της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Η Γκαμπριέλα Σαντανιέλο, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών λιανικής A Line Partners, υποστηρίζει ότι η απλή σύνδεση ενός διάσημου προσώπου με ένα προϊόν «δεν έχει πλέον την ίδια απήχηση που είχε κάποτε».

«Οι καταναλωτές έχουν πλέον κουραστεί από αστέρες που τους πλασάρουν προϊόντα τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους»

«Οι καταναλωτές έχουν πλέον κουραστεί από αστέρες που τους πλασάρουν προϊόντα τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους» σχολίασε στους New York Times. Για τη Σαντανιέλο οι επωνυμίες που κερδίζουν σήμερα τη μάχη απέναντι σε παραδοσιακούς παίκτες, όπως η Victoria’s Secret, είναι εκείνες που ανταγωνίζονται στην τιμή, την πρακτικότητα και την ποιότητα.

Η Σίντνεϊ Σουίνι από την πλευρά της δηλώνει πως η Syrn δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα, όπως οι ενοχλητικές τιράντες και οι στενές φάσες, τονίζοντας στην συνέντευξή της στο Elle ότι στόχος της είναι να χτίσει ένα brand που «κατανοεί τις γυναίκες αντί να τους μιλάει υποτιμητικά».

@syrn NOW ENTERING: THE SEDUCTRESS WORLD All About The Assets ✨ Our debut drop from the world of Seductress is coming tomorrow @ 8 AM PT for early access and 9 AM PT for general access ♬ shine on – choppy.wav

Με μια γκάμα 44 μεγεθών και σχέδια που καλύπτουν από αθλητικά μέχρι ρομαντικά στιλ, η ηθοποιός ποντάρει στη διαφορετικότητα των σωμάτων, μια στρατηγική που η Σαντανιέλο θεωρεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τη μάρκα να ξεχωρίσει από τους ομοίους της, αρκεί να προσφέρει ουσιαστική αξία.

Η στιγμή που επέλεξε η Σουίνι για αυτό το λανσάρισμα δεν είναι τυχαία. Η Σαντανιέλο σημειώνει πως η ηθοποιός βρίσκεται πολιτισμικά «στο σωστό σημείο για να το κάνει αυτό», ειδικά μετά την τεράστια προσοχή που έλαβε η πρόσφατη καμπάνια της για την American Eagle ενώ η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της σειράς που την καθιέρωσε, το Euphoria, ήδη έχει κερδίσει ιογενή δημοφιλία.

Η Σουίνι δείχνει πρόθυμη να πολεμήσει μέχρι τέλους για να υπερασπιστεί τη μπράντα της και να κεφαλαιοποιήσει το όνομα και τις καμπύλες της.

Τολμηρή και αμφιλεγόμενη, η Σουίνι στο πρόσφατο παρελθόν πούλησε σαπούνια φτιαγμένα από το νερό της μπανιέρας της. Ε, τώρα μπήκε στη μάχη του δολαρίου με δαντέλες.