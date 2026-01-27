Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων τη Δευτέρα, όταν κυκλοφόρησε βίντεο που τη δείχνει να σκαρφαλώνει νύχτα στο γράμμα H της πινακίδας του Χόλιγουντ, προκειμένου να κρεμάσει μια σειρά από σουτιέν.

Το υλικό, φέρεται να αποτελεί μέρος προωθητικής καμπάνιας για τη νέα σειρά εσωρούχων της ηθοποιού. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, η ενέργεια πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Το Επιμελητήριο κατέχει τα δικαιώματα της εμβληματικής πινακίδας, η οποία διαχειρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hollywood Sign Trust. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στους Los Angeles Times, κανένας από τους δύο φορείς δεν είχε ενημερωθεί για την ενέργεια πριν δει το σχετικό βίντεο.

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού, Στιβ Νίσεν, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη παραγωγή «δεν είχε εγκριθεί ούτε είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων».

Τι συνέβη

Στα πλάνα που εξασφάλισε το TMZ, η Σουίνι εμφανίζεται να ανεβαίνει στην πινακίδα και να στήνει, μαζί με μικρή ομάδα συνεργατών, ένα αυτοσχέδιο σχοινί με εσώρουχα, ενώ η διαδικασία καταγράφεται σε βίντεο.

Η παραγωγή είχε λάβει γενική άδεια γυρισμάτων στην περιοχή από το FilmLA. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου όσο και σε εκείνη της πινακίδας του Χόλιγουντ διευκρινίζεται ότι η κινηματογράφηση του ίδιου του μνημείου απαιτεί ξεχωριστή έγκριση και καταβολή τέλους αδειοδότησης, μέρος του οποίου κατευθύνεται στη συντήρησή του. Η πρόσβαση στην πινακίδα παραμένει γενικά απαγορευμένη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί αστυνομική αναφορά που θα ενεργοποιούσε έρευνα για παράνομη είσοδο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Η πινακίδα του Χόλιγουντ, που κατασκευάστηκε το 1923 και δωρίστηκε στην πόλη δύο δεκαετίες αργότερα, έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο παρόμοιων ενεργειών. Από το «Hollyweed» του 1976 και την επανάληψή του το 2017, μέχρι την αλλαγή της λέξης σε «Caltech» από φοιτητές το 1987, τέτοιου είδους παρεμβάσεις έχουν οδηγήσει κατά καιρούς σε συλλήψεις. Πιο πρόσφατα, τον περασμένο Φεβρουάριο, άνδρας συνελήφθη όταν σκαρφάλωσε στο γράμμα D στο πλαίσιο προώθησης στα social media.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιδράσεις για διαφημιστικές ενέργειες στον χώρο της μόδας. Η ηθοποιός του Euphoria είχε δεχθεί κριτική και στο παρελθόν για σλόγκαν καμπάνιας τζιν, απαντώντας αργότερα ότι δεν στηρίζει τις ερμηνείες και τις προθέσεις που κάποιοι της απέδωσαν, δηλώνοντας πως οι αντιδράσεις την αιφνιδίασαν.

*Με πληροφορίες από: Los Angeles Times