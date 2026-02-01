magazin
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Fizz 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Η Σίντνεϊ Σουίνι θυμάται μια παρασκηνιακή ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» – η οποία της δίδαξε να φέρεται σε όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη και τρυφερότητα, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η φήμη και τα χρήματα.

Η ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο το 2019, η Σουίνι πρόσεξε την ευγένεια που έδειχνε ο Πιτ προς όλους όσους εργάζονταν στο κινηματογραφικό πλατό και θυμήθηκε ότι ήθελε να αποπνέει την ίδια ενέργεια.

«Θυμάμαι ότι στο πλατό είδα τον Μπραντ Πιτ να κάθεται και να κάνει παρέα με το τμήμα μεταφορών», θυμάται η Σουίνι. «Μου άρεσε πολύ αυτό και σκέφτηκα: ‘Ναι, πρέπει να σέβεσαι όλους τους ανθρώπους στη ζωή σου΄».

Η Σουίνι είπε ότι αυτό το περιστατικό αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές της αξίες. «Πάντα ενεργώ με γνώμονα την αγάπη[…]Πρέπει να είσαι ευγενικός με όποιον συναντάς».

Αποφάσεις

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Christy» υποδύθηκε την Snake — μέλος της Manson Family — στην ταινία, η οποία ακολουθεί τον τηλεοπτικό σταρ Rick Dalton (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) και τον κασκαντέρ του Cliff Booth (Μπραντ Πιτ) στα τέλη της δεκαετίας του ’60, καθώς περιπλανιούνται σε ένα Χόλιγουντ που δεν αναγνωρίζουν πια.

Η κυκλοφορία της ταινίας συνέπεσε με εκείνη της σειράς «Euphoria», στην οποία η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύθηκε την δημοφιλή, αλλά μπερδεμένη έφηβη Cassie.

Η Σουίνι είπε στο Cosmopolitan, ότι συχνά οι θαυμαστές (και οι επικριτές) βρίσκουν κοινά στοιχεία ανάμεσα σε εκείνη και την Cassie, καθώς ο χαρακτήρας της παίρνει συχνά-πυκνά κάποιες «αμφίβολες» αποφάσεις.

«Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο οι άνθρωποι να μιλούν εξ ονόματος για το τι πιστεύεις ή σκέφτεσαι, ειδικά όταν αυτό δεν ισχύει», είπε. «Ένιωθα περίεργα που έπρεπε να το αντιμετωπίσω και να το χωνέψω, γιατί δεν είμαι εγώ. Τίποτα από αυτά δεν είμαι εγώ».

«Σίγουρα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου δεν είναι υγιές για μένα να το χωνέψω όλο αυτό», συνέχισε η Σουίνι, προσθέτοντας ότι ιδανικά θα ήθελε να μην θεωρείται πια «μισάνθρωπος».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

inWellness
inTown
Stream magazin
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Ταινία τρόμου; 01.02.26

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο