Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι θυμάται μια παρασκηνιακή ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» – η οποία της δίδαξε να φέρεται σε όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη και τρυφερότητα, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η φήμη και τα χρήματα.

Η ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο το 2019, η Σουίνι πρόσεξε την ευγένεια που έδειχνε ο Πιτ προς όλους όσους εργάζονταν στο κινηματογραφικό πλατό και θυμήθηκε ότι ήθελε να αποπνέει την ίδια ενέργεια.

«Θυμάμαι ότι στο πλατό είδα τον Μπραντ Πιτ να κάθεται και να κάνει παρέα με το τμήμα μεταφορών», θυμάται η Σουίνι. «Μου άρεσε πολύ αυτό και σκέφτηκα: ‘Ναι, πρέπει να σέβεσαι όλους τους ανθρώπους στη ζωή σου΄».

Η Σουίνι είπε ότι αυτό το περιστατικό αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές της αξίες. «Πάντα ενεργώ με γνώμονα την αγάπη[…]Πρέπει να είσαι ευγενικός με όποιον συναντάς».

Αποφάσεις

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Christy» υποδύθηκε την Snake — μέλος της Manson Family — στην ταινία, η οποία ακολουθεί τον τηλεοπτικό σταρ Rick Dalton (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) και τον κασκαντέρ του Cliff Booth (Μπραντ Πιτ) στα τέλη της δεκαετίας του ’60, καθώς περιπλανιούνται σε ένα Χόλιγουντ που δεν αναγνωρίζουν πια.

Η κυκλοφορία της ταινίας συνέπεσε με εκείνη της σειράς «Euphoria», στην οποία η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύθηκε την δημοφιλή, αλλά μπερδεμένη έφηβη Cassie.

Η Σουίνι είπε στο Cosmopolitan, ότι συχνά οι θαυμαστές (και οι επικριτές) βρίσκουν κοινά στοιχεία ανάμεσα σε εκείνη και την Cassie, καθώς ο χαρακτήρας της παίρνει συχνά-πυκνά κάποιες «αμφίβολες» αποφάσεις.

«Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο οι άνθρωποι να μιλούν εξ ονόματος για το τι πιστεύεις ή σκέφτεσαι, ειδικά όταν αυτό δεν ισχύει», είπε. «Ένιωθα περίεργα που έπρεπε να το αντιμετωπίσω και να το χωνέψω, γιατί δεν είμαι εγώ. Τίποτα από αυτά δεν είμαι εγώ».

«Σίγουρα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου δεν είναι υγιές για μένα να το χωνέψω όλο αυτό», συνέχισε η Σουίνι, προσθέτοντας ότι ιδανικά θα ήθελε να μην θεωρείται πια «μισάνθρωπος».

*Με πληροφορίες από: People