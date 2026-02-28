Φυλακές Τρικάλων: Συνέλαβαν με ναρκωτικά εξωτερικό φρουρό
Στο σπίτι του εντοπίστηκα 30 γραμμάρια κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 48χρονου Εξωτερικού Φρουρού των Φυλακών Τρικάλων προχώρησαν την Παρασκευή άντρες της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης και Δίωξης Εγκλημάτων της Δ.Α. Τρικάλων.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr στις Αστυνομικές αρχές είχαν φτάσει από μέρες σχετικές πληροφορίες και το πρωί της Παρασκευής έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου και βρέθηκαν περί τα 30 γραμμάρια κάνναβη.
Ο 48χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται αρμοδίως.
