Φυλακές Τρικάλων: Συνέλαβαν με ναρκωτικά εξωτερικό φρουρό
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 10:23

Φυλακές Τρικάλων: Συνέλαβαν με ναρκωτικά εξωτερικό φρουρό

Στο σπίτι του εντοπίστηκα 30 γραμμάρια κάνναβης

Σύνταξη
A
A
Στη σύλληψη ενός 48χρονου Εξωτερικού Φρουρού των Φυλακών Τρικάλων προχώρησαν την Παρασκευή άντρες της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης και Δίωξης Εγκλημάτων της Δ.Α. Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr στις Αστυνομικές αρχές είχαν φτάσει από μέρες σχετικές πληροφορίες και το πρωί της Παρασκευής έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου και βρέθηκαν περί τα 30 γραμμάρια κάνναβη.

Ο 48χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται αρμοδίως.

Κόσμος
Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»
Εκρήξεις σε όλη τη χώρα 28.02.26 Upd: 09:42

Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Μπορεί να έχουμε και απώλειες, λέει ο Τραμπ - Η απάντηση θα είναι συντριπτική, απαντά η Τεχεράνη

Κοινή επίθεση στο Ιράν πραγματοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ - Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
