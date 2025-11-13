Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Τρικάλων χθες Τετάρτη το μεσημέρι.

Αφγανός που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, μαχαίρωσε έξι φορές έναν Έλληνα κρατούμενο.

Τι συνέβη στις φυλακές Τρικάλων

Ο Αφγανός επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε Έλληνα συγκρατούμενό του, λίγα λεπτά πριν τη μεταγωγή του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε έξι φορές το θύμα, μέσα στην πτέρυγα, λέγοντας πως «ήθελε να αφήσει το αποχαιρετιστήριό του».

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που σωφρονιστικός υπάλληλος έκλεινε την πτέρυγα για τη μεσημεριανή καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να εμπλακεί και ο ίδιος στο περιστατικό.

Ο τραυματισμένος κρατούμενος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου διερευνώνται.