Φυλακές Τρικάλων: Ισοβίτης μαχαίρωσε έξι φορές κρατούμενο
Το αιματηρό περιστατικό στις φυλακές Τρικάλων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης
Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Τρικάλων χθες Τετάρτη το μεσημέρι.
Αφγανός που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, μαχαίρωσε έξι φορές έναν Έλληνα κρατούμενο.
Τι συνέβη στις φυλακές Τρικάλων
Ο Αφγανός επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε Έλληνα συγκρατούμενό του, λίγα λεπτά πριν τη μεταγωγή του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε έξι φορές το θύμα, μέσα στην πτέρυγα, λέγοντας πως «ήθελε να αφήσει το αποχαιρετιστήριό του».
Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που σωφρονιστικός υπάλληλος έκλεινε την πτέρυγα για τη μεσημεριανή καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να εμπλακεί και ο ίδιος στο περιστατικό.
Ο τραυματισμένος κρατούμενος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.
Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου διερευνώνται.
- Λαμία: Κάθειρξη 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία
- Πλατεία Αμερικής: Συναγερμός μετά από εκρήξεις σε πολυκατοικία
- «Πανζουρλισμός» για τον Μέσι στην προπόνηση της εθνικής Αργεντινής (vids)
- Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
- Όταν εμπιστεύονταν το BBC ακόμα και οι… σοβιετικοί
- «Απειλή εθνικής ασφάλειας» – Το Ρεύμα του Κόλπου εξασθενίζει, η Ισλανδία ανησυχεί για την ύπαρξή της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις