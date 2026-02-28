Μπόγρης: «Αυτός είναι ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας»

Ο Γιώργος Μπόγρης παραχώρησε συνέντευξη σε εκπομπή στον ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στην καριέρα του, είπε ιστορίες από συμπαίκτες, ενώ αποκάλυψε και ποιον θεωρεί κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα.

Ο πρώην σέντερ μίλησε για τη νοοτροπία και την εργατικότητα του Διαμαντίδη, τονίζοντας πως η παρουσία του στο γήπεδο λειτουργούσε ως… πίεση για όλους τους υπόλοιπους.

«Η μάστιγα με τον Διαμαντίδη ήταν ότι κάθε πρωί ήταν στο γήπεδο, να κάνει σουτ. Μας είχε διαλύσει. Θέλαμε, δεν θέλαμε, πρέπει να είμαστε εκεί γιατί αν μας έβλεπε κάποιος θα έλεγε είναι ο Διαμαντίδης και δεν είσαι εσύ”», ανέφερε.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό από μια 25η Μαρτίου, όταν είχε επιλέξει να μην πάει να δει την αδελφή του στην παρέλαση για να βρεθεί στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπόγρης

«Μια φορά δεν πήγα 25η Μαρτίου να δω την αδελφή μου στην παρέλαση. Πήγαινα το πρωί και καθόμουν στα βάρη έτσι, με τσίμπλα. Και ο άλλος έτρεχε πάνω-κάτω σαν τον μουρλό. Και έτυχε να πάει ο Ζοτς εκείνη την ημέρα. Και να μου λέει “τι έγινε Μπόγρης; Ξέρεις ποιος ήταν εδώ το πρωί;”. “Ξέρω coach, ο Μήτσος”. “Μπράβο”, μου λέει. “Πάμε τρέχα”».

Κλείνοντας, ο Μπόγρης δεν έκρυψε τον θαυμασμό του, λέγοντας: «Μεγάλος Μήτσος. Ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχει βγει ποτέ. Ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ».