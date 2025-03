Euroleague: Αποκάλυψε 5 νέους παίκτες για το Top 25 – Μέσα ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Πριν λίγο καιρό η Euroleague είχε αποκαλύψει την πρώτη φουρνιά της κορυφαίας 25αδας με πολλούς Έλληνες να βρίσκονται μέσα και μάλιστα ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ένας από τους πρώτους πέντε κορυφαίους, όπως αποκάλυψε πριν μια εβδομάδα η λίγκα.

Σήμερα το μεσημέρι αποκαλύφθηκε επίσης η δεύτερη φουρνιά με τους Άντονι Πάρκερ, Σέρχι Ροντρίγκεθ, Βασίλιε Μίτσιτς, Μάικ Τζέιμς και Δημήτρη Διαμαντίδη να βρίσκονται στο Top 5.

Οι μόνοι εν ενεργεία αθλητές είναι οι Βασίλιε Μίτσιτς και Μάικ Τζέιμς, με τον δεύτερο μάλιστα να είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας της και ο MVP της περασμένης σεζόν, ενώ ο πρώτος αναδείχθηκε MVP το 2022.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αγωνιζόμενος για 278 συνολικά ματς στη διοργάνωση -όλα με τον Παναθηναϊκό- και για 12 σεζόν, μέτρησε 9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,7 κλεψίματα έχοντας αναδειχθεί MVP το 2011, πρωταθλητής της λίγκας το 2007, το 2009 και το 2011, MVP του Final Four το 2007 και το 2011, ενώ ήταν ο καλύτερος αμυντικός της λίγκας για τις χρονιές 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.

Υπενθυμίζουμε πως στην πρώτη πεντάδα είχαν βρεθεί -πέραν του Σπανούλη- και οι Ντε Κολό, Σισκάουσκας, Βούισιτς και Γιουλ.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague

The next group of players have been revealed 👀

The list of legendary players included in the All-EuroLeague 25 team continues to grow 👏

A reminder that every Tuesday at this time we reveal 5 more players to the team 😮‍💨#EUROLEAGUE25 I #ONLY25 pic.twitter.com/YYdZGtR3UK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2025