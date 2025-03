Ο Ναν αναδείχθηκε MVP Φεβρουαρίου στην Euroleague (pic)

Ως MVP της 26ης και 27ης αγωνιστικής, ο σταρ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, αναδείχθηκε επίσης «MVP του μήνα» στην EuroLeague για τον Φεβρουάριο του 2025.

«Ο Ναν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον αήττητο μήνα του Παναθηναϊκού, οδηγώντας τους πράσινους σε ένα τέλειο ρεκόρ 3-0 τον Φεβρουάριο. Ο δυναμικός γκαρντ έδειξε την κορυφαία του ικανότητα στο σκοράρισμα και το all-around παιχνίδι, έχοντας κατά μέσο όρο 25,7 πόντους και 5,0 ασίστ για PIR 26,3», αναφέρει η Euroleague.

Το βραβείο MVP του μήνα διανύει τώρα την 20η σεζόν του. Ο νικητής αναδεικνύεται από την Euroleague Basketball με βάση τις επιδόσεις του και της ομάδας του κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα. Το βραβείο Φεβρουαρίου βασίστηκε στα τρία παιχνίδια που έπαιξαν όλες οι ομάδες τον περασμένο μήνα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά του Ναν ως MVP του μήνα, αφού κέρδισε τη σχετική διάκριση του Απριλίου την περασμένη σεζόν. Μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη (Δεκέμβριος 2020, Μάρτιος 2012) και τον Νικ Καλάθη (Νοέμβριος 2017, Μάρτιος 2019) είναι οι μοναδικοί παίκτες που αναδείχθηκαν δύο φορές MVP του μήνα με τον Παναθηναϊκό.

Η καλύτερη επίδοση του Ναν σε αυτό το μήνα σημειώθηκε στη νίκη της 26ης αγωνιστικής επί της Αναντολού Εφές, όταν έφτασε τους 36 πόντους και ισοφάρισε την καριέρα του με PIR 37.

«Με τα Playoffs της EuroLeague να πλησιάζουν γρήγορα, η φόρμα και η ηγεσία του Ναν θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ο Παναθηναϊκός στοχεύει να υπερασπιστεί το στέμμα και ο παίκτης επιδιώκει να γίνει ο πρώτος νικητής του συλλόγου στο Alphonso Ford Top Scorer Trophy (βραβείο κορυφαίου σκόρερ)», σημειώνει η Euroleague.

Kendrick Nunn is the February MVP🏆@nunnbetter_ taking over as we approach the final part of the season⚡ pic.twitter.com/4hbFbsMgm1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2025