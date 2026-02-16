Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αποχώρησε από την ΕΟΚ

Την παραίτησή του υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την εθνική ανδρών είχε ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις μικρές εθνικές ομάδες (κάτω των 18 ετών), αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα.

Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας προσπάθησαν να μεταπείσουν άλλοτε αρχηγό της ομάδας του Παναθηναϊκού, όμως εκείνος φαίνεται πως έχει πάρει την απόφασή του και θα απομακρυνθεί από το πόστο του.