Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
Pet Stories 28 Φεβρουαρίου 2026, 11:34

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

«Πριν τέσσερις μέρες μάθαμε από εθελόντρια που φρόντιζε τρία κουταβάκια στο Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης ότι αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα ζώα Ανατολικής Θεσσαλονίκης πήρε τα δύο και τα μετέφερε στο ορεινό χωριό Περιστέρα του Δήμου Θέρμης», αναφέρει η εθελόντρια Μαρία Χρυσίδου.
Αμέσως επικοινωνεί με τον αρμόδιο για τα ζώα συντροφιάς.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι εθελόντριες Μαρία Χρυσίδου και Ελπίδα Βόγλη φρόντιζαν στη συγκεκριμένη περιοχή (Περιστέρα) αδέσποτα. Όμως πια δεν υπάρχουν, καθώς υιοθετήθηκαν και δύο κουταβάκια που είχαν απομείνει τα πήραν στο κτήμα τους.

Οι εθελόντριες συνεχίζουν να αναζητούν τα κουταβάκια

Πάντα φεύγοντας, αφήνουν τροφή

Επίσης, το κουταβάκι που παρέμεινε στο Πλαγιάρη βρήκε οικογένεια.

Η επικοινωνία

Σύμφωνα με την κα Μαρία Χρυσίδου με το που έμαθε ότι τα δύο κουταβάκια μεταφέρθηκαν στην πρώην περιοχή που τάιζαν σκυλάκια, επικοινώνησε με τον αρμόδιο.
Της ανακοίνωσε ότι τα πήγαν εκεί γιατί είναι το σημείο που φροντίζουν αδέσποτα. Η απάντηση της κυρίας Χρυσίδου ήταν ότι θα έπρεπε να τις είχε ενημερώσει πρώτα γιατί δεν πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μέρος, καθώς δεν υπάρχουν πια αδέσποτα.

Οι εθελόντριες σπεύδουν αμέσως στο χωριό για να βρουν τα κουταβάκια

Τα δύο κουταβάκια τα άφησαν σε ένα χωράφι κοντά στο χωριό Περιστερά. Και συγκεκριμένα σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο.

«Το εργοστάσιο έχει ανοίγματα στο δάπεδο που έχουν μεγάλο βάθος και δεξαμενές με νερό, που είναι πολύ επικίνδυνα για τα κουταβάκια.
Επίσης, υπάρχει και ένα μεγάλο ρέμα. Η ζωή τους κινδυνεύει», περιγράφει η εθελόντρια Μαρία Χρυσίδου.

Την πρώτη ημέρα που πήγαν οι δύο εθελόντριες είδαν τα δύο κουταβάκια, αλλά δεν κατάφεραν να τα πιάσουν.

Ήταν πολύ φοβισμένα και εξαφανίστηκαν. Έψαχνα για ώρες, αλλά τα δύο πλασματάκια δεν μπόρεσαν να τα βρουν. Άφησαν φαγάκι και έφυγαν.

Από τότε και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σημείο και να κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο για να τα εντοπίσουν.

Πάντα φεύγοντας αφήνουν τροφή. Δεν θα σταματήσουν να τα ψάχνουν μέχρι να τα βρουν γιατί ελπίζουν ότι ζουν. Και ότι δεν τους έχει συμβεί κάτι κακό.

Οι εθελόντριες

Οι εθελόντριες Μαρία Χρυσίδου και η Ελπίδα Βόγλη εδώ και τριάμισι χρόνια, σε ένα κτήμα, που έχει έκταση 12 στρέμματα, φροντίζουν 100 ενήλικους και ηλικιωμένους σκύλους. Τα κουταβάκια τα έχουν σε άλλο κτήμα.

Όλα τα σκυλάκια τους είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, έχουν τσιπάκι και είναι αποπαρασιτωμένα. Επίσης, φροντίζουν και για τις αιματολογικές τους εξετάσεις.

Όλες αυτές οι ψυχούλες έχουν καλή υγεία.

Εκτός από τα σκυλάκια που έχουν στα κτήματά τους φροντίζουν και δεκάδες αδεσποτάκια που ζουν στον δρόμο.

