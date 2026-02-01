Σε έναν χώρο στις Σέρρες, 20 αδεσποτάκια σκυλάκια ζουν ζωή χαρισάμενη, καθώς στάθηκαν τυχερά, επειδή τα αγκάλιασαν δύο εθελόντριες – ακτιβίστριες.

Εκεί, φιλοξενούν 20 σκυλάκια όλων των ηλικιών, που τα βρήκαν στον δρόμο σε άθλια κατάσταση: αποστεωμένα, άρρωστα, τραυματισμένα. Σκυλάκια, που ασυνείδητοι κηδεμόνες (;), τα άφησαν στην τύχη τους.

Η Φωτεινή Κοσμοπούλου (η κόρη) και η Δήμητρα Χατζηκωσταντίνου (η μαμά), εδώ και 11 χρόνια επιδίδονται ολοκληρωτικά στη διάσωση των αδέσποτων πλασμάτων.

Όλα τα σκυλάκια είναι εμβολιασμένα, στειρωμένα, τσιπαρισμένα και αποπαρασιτωμένα

Το 2024 ίδρυσαν το «Φιλοζωικό Σωματείο Εθελοντών «Ο Σπίθας». Η κα Κοσμοπούλου είναι η πρόεδρος και η κα Χατζηκωσταντίνου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο χώρος φιλοξενίας

«Όλα τα σκυλάκια ζουν σε σπιτάκια, τα οποία είναι φτιαγμένα με ανθεκτικά υλικά για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και έχουν ενισχυμένο, ειδικό υπόστεγο», περιγράφει η κα Κοσμοπούλου.

Μάλιστα, τα σπιτάκια διαθέτουν και εξωτερικό χώρο, έτσι, ώστε τα σκυλάκια να έχουν την ελευθερία τους και να παίζουν μεταξύ τους.

Όταν ο καιρός καλυτερέψει, οι εθελόντριες – ακτιβίστριες έχουν βάλει σκοπό να φυτεύσουν και δέντρα στον χώρο.

Όλα τα αδεσποτάκια που ζουν εκεί έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Αν κάποιο σκυλάκι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον χώρο φιλοξενίας, διευκρινίζει, η κα Κοσμοπούλου, φροντίζουμε να φιλοξενηθεί σε πανσιόν και αναλαμβάνουμε εμείς τα έξοδά του.

Τα σκυλάκια που ζουν στον χώρο φιλοξενίας

Τα αδεσποτάκια που φιλοξενούν μαμά και κόρη όταν τα βρήκαν ήταν όλα σε πολύ κακή κατάσταση. Μεταξύ αυτών, ήταν και κάποια που τα είχαν παρατήσει στον δρόμο.

Όλα φρόντισαν να τα πάνε στον κτηνίατρο για να τους προσφέρει την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.



Σήμερα, όλα είναι υγιέστατα. Οι εθελόντριες – ακτιβίστριες φροντίζουν για τα εμβόλια τους και για την αποπαρασίτωσή τους (εξωτερική και εσωτερική), αλλά και είναι στειρωμένα και τσιπαρισμένα.

Οι δράσεις τους για τα αδεσποτάκια που «σπίτι» τους είναι ο δρόμος

Εκτός από τα σκυλάκια του χώρου φιλοξενίας, οι εθελόντριες – ακτιβίστριες φροντίζουν και πέντε σκυλάκια, εδώ και χρόνια. Όσα ήταν άρρωστα, τα θεράπευσαν και σήμερα όλα είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα.



Οποιοδήποτε ζωάκι βλέπουν στον δρόμο τού προσφέρουν τροφή και όποιο είναι σε άσχημη κατάσταση το αρπάζουν και το πηγαίνουν στον κτηνίατρο.

Κάθε ζώο που χρειάζεται βοήθεια, το αναλαμβάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ζώων

«Κάνουμε καταγγελίες για ζώα που βλέπουμε ότι τα κακομεταχειρίζονται οι ιδιοκτήτες τους. Αλλά και καταγγελίες κατά παντός υπευθύνου όταν υπάρχει μια εγκληματική πράξη, που δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο δράστης», επισημαίνει η κα Κοσμοπούλου.



Συνεχίζει λέγοντας ότι προσπαθούν να βοηθούν όσο μπορούν και αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ζώων.

Οι εθελόντριες – ακτιβίστριες επισκέπτονται όλα τους τα ζωάκια τους καθημερινά, βρέξει – χιονίσει.

Οι ανάγκες που έχουν

Είμαστε στο πλευρό τους και συνεισφέρουμε για το αξιέπαινο έργο τους όσο και ό,τι μπορούμε.

Έχουν ανάγκη από τροφές, φάρμακα (αντιβιώσεις, αμπούλες ή χάπια για τσιμπούρια και ψύλλους), σπιτάκια, κουβέρτες.

Υιοθετούμε αδεσποτάκια για να μάς ομορφύνουν τη ζωή μας και να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για την ευζωία τους.

Επικοινωνούμε με την κα Φωτεινή Κοσμοπούλου, καλώντας τον αριθμό 6981.352.380 ή επισκεπτόμαστε τη Σελίδα στο f.b: Φιλοζωικό Σωματείο Εθελοντών «Ο Σπίθας».