Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Χαβάης και ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, το Κιλαουέα, άρχισε να εκρήγνυται ξανά την Τετάρτη μετά από μια εβδομαδιαία παύση.

Το Κιλαουέα άρχισε να απελευθερώνει συνεχώς λάβα από την καλδέρα της κορυφής του μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης στις 9:26 π.μ., ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Ο λιωμένος βράχος περιορίστηκε εντός του πάρκου και δεν απειλούσε κατοικημένες περιοχές.

Το ηφαίστειο ξεκίνησε την τρέχουσα έκρηξή του στις 23 Δεκεμβρίου. Από τότε έχει σταματήσει και ξαναρχίσει περισσότερες από δώδεκα φορές. Το συντομότερο επεισόδιο διήρκεσε 13 ώρες, ενώ το μεγαλύτερο διήρκεσε οκτώ ημέρες.

Στην ίδια στιγμή και το ηφαίστειο της Αίτνας, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, «βρυχάται».

🌋Eruption of Mt Etna in #Italy 🌋Activity at Kilauea volcano, Hawaii, #USA 🌋Eruption of Lewotobi volcano. Ash ejected to 8 000 meters high, #Indonesia 🌡Temperature records in South #Siberia . Air warmed up to May t°C #seisme pic.twitter.com/lJHyd81FdX

Incredible livestream from Kilauea as the sun comes up in Hawaii.

Link to livestream below. It’s a must watch 😍

📹 ApauHawaiiTours on YT pic.twitter.com/aonWJ5KoCv

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 20, 2025