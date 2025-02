Μαγευτικές εικόνες καταγράφονται από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στο ηφαίστειο της Αίτνα, όπου σημειώθηκε νέα έκρηξη.

Πυκνά νέφη καπνού αναδύονται από την κορυφή του ηφαιστείου, ενώ η λάβα ξεχύνεται από τον κρατήρα Bocca Nuova, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα καθώς ρέει πάνω στο χιόνι.

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο που ανέβηκε στα social media, το οποίο δείχνει σκιέρ να κάνουν σλάλομ ανάμεσα στο χιόνι και τη λάβα. Το θέαμα είναι συναρπαστικό, με την αντίθεση της καυτής λάβας και του χιονιού να δημιουργεί ένα μοναδικό σκηνικό.

Η Αίτνα είναι το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, με τις εκρήξεις της να ξεκινούν περίπου πριν από 500.000 χρόνια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ηφαίστειο παγκοσμίως, με ύψος περίπου 3.329 μέτρα.

Βρίσκεται στη Σικελία της Ιταλίας και συγκεκριμένα κοντά στην πόλη Κατάνια και ενεργοποιείται κάθε χρόνο αλλά με διαφορετική ένταση κάθε φορά.

Since February 10, Etna has been erupting and lava flows are pouring down onto the snow-covered summit.

These flows, which emanate from a fissure located on the southeast of the volcano, at an altitude of 3,000 m, give rise to a stunning spectacle, mixing snow-covered slopes and… pic.twitter.com/CWQZipSvEi

